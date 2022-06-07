炎明熹玩遊戲騷金魚嘴超可愛　預告將推新作：一首挺有節奏感的歌

炎明熹（Gigi）參加無綫與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》後，在中、港兩地人氣都直線上升。早前她更獲邀接受芒果TV另一節目《甜蜜的任務》訪問，在與主持人玩「你比劃我猜」時更表情多多，更模仿金魚嘴，令主持人都直呼Gigi十分可愛。



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Gigi早在《聲夢傳奇》時已經表達過對偶像周深的愛，知道當時的主理人李克勤曾經與周深合唱後，Gigi甚至在鏡頭前主動問他是否有周深的聯絡方式。在訪問中，被問起克勤至今有沒有幫助她實現夢想，Gigi衝口而出地說：「沒有，不過順其自然吧。」她直言希望與周深合作，希望與他合唱《大魚》，因為這是Gigi第一首認識偶像的歌。

Gigi坦言克勤沒有實現自己的夢想，不過她對與周深見面、合作順其自然。（《聲夢傳奇》截圖）

在《聲生不息》中，有網友發現Gigi用了一個3年的保溫水壺，原來是歌唱老師送給她的生日禮物，她收到後一直用到現在，還給它改了一個名字：「它叫小傳，因為《水滸傳》。」或許讀者會聽得出水壺與《水滸傳》的關連，但兩位主持人不擅粵語，在Gigi解釋後依然一頭霧水。Gigi透露最近劉惜君也送了她一個保溫水壺，日後也會使用。她在訪問尾聲也透露將推出新歌：「是一首挺有節奏感的歌，有《我鍾意》其中一個元素在裏面。」

Gigi這個水壺是歌唱老師的生日禮物，至今已經用了3年。（《聲生不息》截圖）