Michael C與新晉唱作人合作　眼鏡男造型亮相憑歌向方大同致敬

唱作男歌手Michael C近數月已有不少新片於他的社交頻道發放與樂迷分享，除了自身作品之外，也愛挑選自已喜愛作品來翻唱，嘗試多元化的音樂演出。近日他邀得新世代唱作人Daniel Toh合作，並將他們的共同偶像方大同的兩首作品《小小蟲》及《因為你》「合併」成一首Crossover作品《小小蟲 x 因為你》，乘機藉歌向偶像致敬。

在Michael C旁邊的是新晉唱作人Daniel Toh，過去曾為MIRROR的Edan及Jer伴奏。

Michael C其實早已留意到 Daniel，也許對大眾來說，Daniel可能是張新面孔，但其實他是位能彈能打（鼓）的實力音樂人，他曾參與過多位歌手的歌曲製作，今年前又曾在JOOX線上音樂會擔任樂手，為MIRROR的Edan（呂爵安）及Jer（柳應廷）伴奏, 以及與Gareth.T（湯令山）女友 Moon Tang創作及監製新歌。而Daniel近年逐步踏出幕前，除了在社交平台貼出cover歌的短片外，更到商場演出，他在去年推出首支單曲《With you》，並包辦曲詞編監，是位實力型新人。二人之前在一個活動中獲安排合作後，他們發現有不少共通點，好像同樣喜歡方大同，同樣是唱作歌手，類型又相似，尤其是完成那一次的合作後，Michael C.發現自己的聲音與對方都很夾，已經冒起夾歌的念頭，就等一個機會。

二人合併方大同的兩首作品《小小蟲》及《因為你》。

皇天不負有心人，機會就出現在準備好的Michael C面前：「公司有機會俾我搵人crossover，我第一個就諗起Daniel！因為我哋都好鍾意方大同，所以諗歌時都係想搵啲方大同嘅歌嚟一齊玩。咁啱我哋兩個都比較擅長改編，亦係彈結他嘅，所以就諗住match埋兩隻我哋好鍾意嘅方大同歌曲一齊。」Michael C指揀中《小小蟲》及《因為你》的原因，由於兩歌中段均有「La la la」部分，便將此當作一個契機，將兩首歌無縫接軌般駁在一起。

平日戴隱形眼鏡的Michael C決定以眼鏡男造型示人，在細節上也向方大同致敬。

今次crossover的footage已新鮮上架，Michael C和Daniel也有花心思在細節上，Michael C指：「因為Daniel本身戴眼鏡，雖然我本身都係要戴，但平時戴開con，但今次我想我哋個造型match啲之餘，又有啲似致敬方大同，所以我今次都戴眼鏡上陣。又因為我哋想向偶像致敬，咁啱方大同今年出咗隻新歌，本身都有諗cover佢新歌嘅，但真係完全cover唔到，所以我哋就揀咗最classic嘅歌。」