盧巧音演唱會｜被觀眾熱情感動加推網上直播：個個都話唔退飛

距離上次售票演出已經三年，這次《盧巧音時間綫音樂會》將於6月26日在麥花臣場館舉行，盧巧音（Candy）及團隊將以「時間綫」為主題 ，希望帶大家重溫由1998年出道至今的經典歌曲。是次音樂會反應熱烈，所有門票已經售罊，Candy亦很貼心知道許多歌迷未必可以入場收看是次演出，所以特意加設網上直播， 除了與海外朋友分享歌單喜悅，感謝他們的踴躍支持，亦希望讓大家可以收睇直播感受現場氣氛。

Candy今個月舉行的《盧巧音時間綫音樂會》將增設網上直播。

是次舞台設計以生命之花為主題，Candy希望透過環型的四面舞台，多角度與觀眾近距離接觸。Candy亦想趁這晚音樂會沿著時間綫回顧過去，與歌迷一起展望自己 ；她更透露會實現粉絲願望，準備一些他們特別想聽或者是Candy較少在演唱會表演的歌曲。最令歌迷期待的不單止有過往的作品，Candy較早前推出的全新作品《控制狂》，幕後班底除了有Jimmy Fung、Lillian Wong與Johnny Choi ，盡顯Candy的一貫型格，編曲更有 KOLOR 的 Sammy同Robin參與，期待她於音樂會化身為控制狂嘅首次演繹。

原定於一月舉行的音樂會因疫情延期，Candy表示十分感動：「個個都話唔退飛，個個都話等我，好感動呀，痴線㗎哋，我愛你哋呀！」為了報樂迷，Candy積極預備是次演出，除了跑步外，亦有打拳及作帶氧訓練：「唔單止可以鍛鍊強度同體能，亦都想練氣令到唱歌時穩定啲。」她亦表示休息是很重要的一環：「喺呢五個月當中我反而將成個project放低咗、比自己鬆一下。近呢兩個月先至重新pick up返個project嘅所有嘢，包括rundown、song list等等，希望keep住個新鮮感。」未能購票但希望欣賞Candy演出的歌迷，謹記把握最後機會收看網上直播，購買門票更可於指定時間欣賞重播，不受時區地域限制地享受音樂。

【盧巧音時間綫音樂會 Online】



直播時間｜2022/6/26 (日) 20:15 （GMT+8）

重溫時間｜2022/6/27 (一) 15:00 - 2022/6/29 (三) 15:00（GMT+8）

門票格價｜HKD$260

播放平台｜KKTIX

