RubberBand逢騷必落雨變吸水樂隊　6號感激樂迷︰係愛定責任啊？

首屆「ARTAVERSE」戶外展覽，大會更特別安排現場音樂表演於一連兩週的週五及週末晚上舉行。而昨晚（10日）第三場就有RubberBand擔任表現嘉賓。

RubberBand正式上台前5分鐘，便開始下雨。（大會相片）

每次舉行戶外騷的RubberBand均會被雨神眷顧，而昨晚演出都不例外，正式開騷前五分鐘，即下起滂沱大雨，不過仍無損一眾樂迷興致，堅持站於台前等候，RubberBand見狀即提早上台演出。唱出《脫軌時刻》後，6號在台上表示：「啱啱先喺對面開完，都驚今晚會冇人，不過見到大家冒住雨嚟支持，真係好開心。」

低音結他手阿偉都玩到全身濕晒。（大會相片）

及後冒着大雨唱出《豬籠墟事變》、《你和我》及《好好地過》，被雨水淋到全身濕透的6號，笑言在雨天唱出《好好地過》是另一番風味，然後又問現場觀眾：「咁大雨大家都喺度係愛定責任啊？」

當唱出最後兩首歌《Ciao》及《未來見》後，RubberBand便與觀眾道別，此時阿正更將頸上的毛巾拋下台予觀眾。雖然雨勢持續，但一眾樂迷仍不肯離開，不斷於台下大叫encore，最終RubberBand敵不過樂迷的熱情，再次回到台上，6：「見大家冒住雨嚟支持，咁我哋encore 多幾首歌啦！落雨嘅時候唱呢首歌就最好不過嘅。」然後唱出兩首encore歌曲《阿波羅》及《發現號》。

騷後RubberBand接受訪問時，被指是雨神上身，每次開騷都會下雨，對此6號笑謂：「因為上次嗰三晚畀我哋預演咗，雖然今次嘅雨勢係再大啲，但因為有之前嘅經驗，所以可以用唔同心態去面對。」RubberBand透露期望8、9月推出新碟，並表示最理想是可以到日本錄音，問到可會帶同家人同行？阿正指也希望，因為這會是囡囡的首個旅行，他說：「不過都要睇下到時情況，都要安全為主。」