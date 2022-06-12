鄭欣宜演唱會｜好友許廷鏗做嘉賓　送獨家黑膠碟即令Joyce淚崩

《Between Us鄭欣宜演唱會2022》今晚（12/6）在紅館舉行尾場，女團COLLAR的8位成員也是座上客，當她們現身觀眾席時，全場觀眾即紛紛起哄。隨後MIRROR成員Lokman（楊樂文）也出現在觀眾席上，當他向在場觀眾揮手時，現場即傳出更熱烈的尖叫聲。此外，張敬軒等圈中好友也是座上客。

COLLAR到場一刻，全場觀眾即歡呼。（梁碧玲攝）

Lokman向在場觀眾打招呼。（梁碧玲攝）

演唱會在8時30分開始，Joyce先穿上橙色露肩紗裙登場，一開場即唱成名作《女神》。及後Joyce極速變身，穿著熒光粉紅色長裙翻唱《Halo》。聽到觀眾熱烈掌聲，Joyce即說：「多謝你哋揀我入嚟呢個場，支持我。」她續指今次第一次開四面台，感覺猶如第一次開紅館歌唱一樣。她接連用新歌《我地》及《救命歌》提醒觀眾：「呢個世界變得幾壞都好，只要有我哋，所有嘢都會變好。」

Alfred擔任尾場嘉賓。（梁碧玲攝）

Joyce自揭已經面對失眠問題已久，現在開始慢慢學習與失眠共存，每當睡不著的時候會開起小夜燈祈禱：「可能你哋會覺得我好幼稚，但係有希望總好過絕望。」隨後即唱起《小夜燈》，台上亮起一盞燈之餘，台下觀眾也亮起手機電筒，唱到一半，Joyce也忍不住淚水，邊唱邊喊。及後Joyce唱《黑彩虹》時，台上也透過燈光製作出一道彩虹。她稱希望用這首歌鼓勵大家愛身邊的人，此時又直言自己對愛情的看法：「畀人寫到自己係一個唔值得被愛嘅人，當自己一個嘅時候，會覺得自己係咪一個愛情失敗者。」不過她藉未發表新歌《仍會等》呼應，道出自己在愛情路上的阿Q精神，依然相信愛情。

Alfred和Joyce唱《好好戀愛》後打算親吻，最後卻失敗作收。（梁碧玲攝）

Joyce再換上彩色戰衣，接連獻上重新編曲的《罰你》。隨後Joyce邀請一位識於微時的嘉賓，更形容大家不時出雙入對，此人正是好友許廷鏗（Alfred）。《好好戀愛》前，Joyce更笑言二人已經分不出二人是友情還是愛情。二人唱到最後更作狀要親吻，不過卻以笑場作結，Alfred即說大家多年來都不夠專業。二人即手牽手合唱《半分關心》，Alfred唱畢即拿出自己製作的黑膠碟，不過是獨一無二的版本，原來是其黑膠正式面世前的試碟，只印了兩張，絕對是非常罕有。除了手繪唱片封面外，Alfred更在封底畫了一幅二人在2015年12月的合照，Joyce即感動得當場爆喊。Alfred也邊喊邊說：「嗰陣我哋傻更更咁，兩個都未上過紅館，但係我哋話，如果我哋有機會上到紅館，都一定要有對方喺度。而我哋今日做到。」此時Alfred已經說不下去，二人隨即相擁十多秒。及後Joyce即說：「我唔得啦！」即把舞台交給Alfred唱出《面具》。