鄭欣宜演唱會｜自爆睇許廷鏗彩排已爆喊：出現好多回憶

一連三場《Between Us鄭欣宜演唱會2022》昨晚（12/6）在紅館完滿結束，在跳唱《豐乳肥臀》、《你瘦夠了嗎？》、《@princejoyce》後，Joyce穿上粉紅色晚裙，接連送上《最難行的路》、《無表面傷痕》、《先哭為敬》、《有故事的人》、《無人完美》、《配角》、《渺小》，最後在4度Encore下，尾場在11時20分結束。

勁歌熱舞，全場無冷場。（梁碧玲攝）

騷後Joyce現身後台接受訪問，說起觀眾的熱情，她再度眼泛淚光：「我覺得人生好奇妙，……嚟到今日可以擁有呢個舞台，可以得到觀眾咁樣嘅支持，燈海我見過啫，人手嘅心心海我真係未見過。真係冇諗過，我諗我要好快再開啦，因為我淨係諗到咁樣做先可以多謝返大家。」她稱自己尚未學懂留力，下台一刻感覺聲音已經有點沙啞，不過也笑言唱卡啦OK就沒有問題。

欣宜稱自己尚未學懂留力。（梁碧玲攝）

連日來Joyce也收到不少嘉賓送來的禮物，當中又以前晚Gareth.T（湯令山）送鑽石戒指玩具最矚目，因為台下欣賞演出的爸爸鄭少秋也叫好。Joyce坦言事後要透過觀眾分享畫面才得知爸爸反應，笑說：「搞錯呀！搞到我咁唔矜貴，梗係講『唔得，要經過我呢關先』呀嘛！」不過Joyce也說對方事前想好好準備禮物，當初只是隨便地說想收鑽石戒指，沒想到他真的有備而來，直言Gareth的舉動相當甜蜜。而說起頭場嘉賓之一Anson Lo（盧瀚霆），Joyce透露是親自邀請，坦言難度不小：「你知佢有幾忙㗎啦！（難唔難？）OK嘅，奶奶好幫手，咁就得咗。」她認為每晚嘉賓帶來的感覺都不一樣：「每一個嘉賓都有唔同嘅質地，如果下次再開show，大家記得咁多場都要嚟齊晒。

Joyce不捨觀眾，在《先哭為敬》前已經忍不住哭。（梁碧玲攝）

不過說起尾場嘉賓兼好友許廷鏗（Alfred），Joyce頓時變得感性。她透露自己在彩排時已經大哭一場：「佢一路唱《面具》，係我要求佢唱嘅，因為我哋相識嘅時候，佢就係宣傳緊呢首歌，而我宣傳緊《半份關心》，一路聽嘅時候開始出現好多回憶。」說到這裏，Joyce再次忍不住眼淚，她續指：「我哋一齊由新人走到依家，中間好多高低起伏，記得有一次我哋坐喺呢一個場，好似係睇緊祖祖（容祖兒）同克勤（李克勤）嘅演唱會。我同佢有一下對望，冇講嘢嘅，但係感覺到大家，會唔會真係有機會呢？」

Joyce要求Alfred唱《面具》，因為這首歌記錄二人相識經過。（梁碧玲攝）

Joyce又說今次與Alfred合唱，對方都沒有過電，這也是今次特意選《好好戀愛》合唱的原因：「想試真啲，係咪真係過唔到電先？原來真係過唔到，起碼都試過呀，真係盡咗力。我哋兩個一齊唱呢首歌嘅反應係有少少反胃嘅。」至於是誰提出這個建議，Joyce解釋是二人一起得出共識：「喺生日嗰日一齊度，究竟我哋邊首歌一齊唱係最噁心呢？我覺得今次係做到，連一起音樂都已經忍唔住偷笑。」

反應係有少少反胃嘅。（梁碧玲攝）

而尾場得到張敬軒支持和讚賞，Joyce笑說：「佢部手機真係買得過，個電真係可以撐到咁耐，由一開場就開燈開到尾。（佢有份嗌Encore。）係呀，軒公真係好好。（跳多啲舞畀佢睇。）Private dance。」問到傳聞中的男朋友是否有現身，Joyce只說身邊有很多朋友入場支持自己，至於有沒有送花籃，Joyce即言：「關於紅館後台有好多花，係有少少fail嘅喎下嘛。（特別靚？）唔好講到真係佢好冇？我好欣賞俾人追嘅感覺。（幻想過佢送戒指？）今晚有珠寶贊助，起碼要去到咁啦。」