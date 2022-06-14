何哲圖組新公司與舊班底重出江湖　親自監製洪韻騏新歌硬撼炎明熹

前星夢娛樂行政總裁何哲圖（Herman）在上年2月離開TVB後，曾在訪問中透露將另組公司，嘗試製作其他類型的作品。在老婆余詠珊創立製作公司「好好製作」後，何哲圖也創立音樂廠牌「星演國際」，二人更聯手策劃香港開電視第一個選秀節目《就是青春 YOUNIVERSE》，以行動硬撼TVB歌唱比賽《聲夢傳奇》。



何哲圖最近為香港開電視節目及劇集製作宣傳歌曲，起用即將參加《就是青春》的。（資料圖片）

沿用前星夢班底

早前余詠珊更率先披露，節目已經物色一位能與炎明熹匹敵的瑰寶：洪韻騏（Wincy）。她接受《香港01》訪問時透露，Wincy已經為林峯與周秀娜主演劇集《黑金風暴》錄好新歌，效果也令Herman感到非常滿意。這首新歌《透光》日前也正式面世，雖然MV只是《黑金風暴》畫面，但樂迷正好專注在她的演繹上，聽起來Wincy的唱腔也有點同門師姐炎明熹（Gigi）的影子。歌曲與早前開電視節目《疫境中的餐桌》主題曲《Yummy Yummy》一樣，都由DC作曲，而編曲的Johnny Yim和監製的韋景雲都是過往星夢娛樂的音樂班底，加上Herman也一如既往親自監製，難免讓外界聯想起是「星夢2.0」。

在開電視播出的劇集《黑金風暴》沒有採用原有的主題曲《幼稚未完》，反而趁機讓秘密武器洪韻騏登場，以《透光》作為劇集宣傳歌。（網上圖片）

象徵選秀節目玩法創新河

Wincy新歌一出，不少網民都大讚好聽，反而對今次出歌的動機提出質疑。除了不明白為何不用劇集本來的主題曲，林峯主唱的《幼稚未完》外，有網民懷疑比賽未完已經有選手有唱個人單曲的機會，是否有內定冠軍的嫌疑。星演在YouTube留言解釋學員未比賽即出歌的原因：「今次我哋唔想有以往既定的程式和玩法，安排學員係（喺）比賽前出歌是很嶄新的，可以俾佢地有實戰經驗，令比賽時有更大發揮，所以其他學員都陸續有機會出歌架（㗎）。」

19歲的洪韻騏同在Gigi出身的「星格創意藝術學校」接受唱歌培訓，之所以說是Gigi師妹，是因為Wincy去年才正式學唱歌。她師從Serena老師（魚老師），在《2021星格第二季音樂音樂匯報會決賽》中獲得「最佳演繹大獎」，今年獲得《博愛醫院陳楷紀念中學音樂比賽21/22》- 高級組獨唱冠軍。魚老師透露Wincy錄製新歌時剛好正在考DSE，錄製前也花一星期時間練習。她對愛徒極力讚賞：「記得第一次見到佢嘅時候係一個新開嘅group class，每位新學生我都會叫佢哋唱一首歌比我聽，一聽完Wincy唱我就同自己講：一定要好好栽培佢，唔可以浪費咗佢嘅天份。之後就將Wincy轉為solo學生，可以多啲時間，更針對性地教佢。見到Wincy每次上堂都進步少少，慢慢累積落嚟真係進步不少了。」