林奕匡翻唱陳柏宇5年前《霸氣情歌》　加招牌色士風獨奏盡顯誠意

樂迷在網絡上不時看到busker或素人唱cover，最近也有不少歌手都加入這個行列，林奕匡（Phil）也是其中一員。而他除了會唱別人的歌，更會cover他為其他歌手創作的歌曲，繼姜濤的《孤獨病》、《Dear My Friend,》及葉巧琳的《難道我還未夠難》之後，Phil最新作便揀中了由他作曲、好兄弟陳柏宇（Jason）的《霸氣情歌》。

《霸氣情歌》是Phil寫給Jason的結婚禮物，今次Phil決定以全新編曲cover這首歌。（《霸氣情歌》MV截圖）

《霸氣情歌》於2017年推出，是當年Phil送給Jason的結婚禮物，所以今次的cover，份外有意義：「《霸氣情歌》係我5年前寫畀Jason去唱嘅，嗰時佢結婚，當係一個結婚禮物咁，我覺得係一件都幾正嘅事，好Sweet！」而揀中此曲來cover，更因為罕有，Phil指：「我咁耐以嚟都少有唱過畀大家聽，可能只唱幾句、少少demo咁樣…」所以今次確是名副其實難得的機會。

今次Phil翻唱《霸氣情歌》，滿足歌迷其中一個心願。

儘管是首cover，但Phil也不只是「齋唱」就交貨，除了在編曲上花心思，更加入極有其個人特色的色士風演奏進曲中，讓《霸氣情歌》令人感到耳目一新！Phil笑說：「我做嘅時候，希望有一種唔同嘅感覺，好似隻歌嘅拍子原本係4/4，今次轉咗另一種拍子；另外自己想做啲acapella多啲嘅elements、好多和音咁，我諗諗下，既然係個比較personal啲嘅版本，不如再加Saxophone落去啦！我啲音樂就係有一種隨心，想加就加落去，出到嚟個效果幾好，幾鍾意咁樣，希望大家都會鍾意呢個版本啦！」

Phil也加入了自己擅長的色士風。

而Phil cover的《霸氣情歌》footage亦在近日上架，他以Live形式演繹，加上他在中段的色士風演奏，獲不少樂迷畀Like以示支持，甚至有樂迷留言稱希望聽到Phil可cover以往為Jason創作的其他歌曲，包括《別來無恙》等，相信作為歌曲的創作人，樂迷的意見如同為Phil打了一支強心針，十分具鼓舞性。

Phil在擔任《聲夢2》導師期間將不忘推出cover和新歌。

Phil坦言揀歌時其實也帶點私心：「我不嬲都有去cover下別人嘅作品，自己都有啲私心嘅，既然都唱人哋嘅作品，不如唱首自己寫俾人嘅作品。」正忙於在TVB選秀節目《聲夢傳奇2》中做導師的Phil，除了要為未來樂壇新血花心思之外，其實他的腳步一直沒有停下來，唱cover亦只是其中一環，他一直密密做、不停找創作靈感，希望可以在音樂上有更多不同的展現，讓樂迷可以飽耳福。