聲生不息｜李克勤對戰昔日愛將　為勝利深情演出原來落咗唔少苦功

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》今日播出第九集，在上集兩隊比賽中，講到楊千嬅隊落後了李克勤隊。上一集的獨唱、合唱大混戰是李克勤主場，這集便輪到楊千嬅獨唱、合唱大混戰的主場，主題依然是「港樂與我的『葡萄成熟時』」下半集。上集克勤與單依純合唱，今次到克勤solo演出，選擇了演繹黃凱芹的《雨中的戀人們》。

由於是獨唱關係，所以這次克勤從編曲上着手，望給觀眾有不一樣的感覺，他說：「比賽前一個禮拜，我特登去咗琴鍵手Andy住嘅酒店房，一齊傾吓對隻歌嘅睇法。其實Andy係以前同我做開海外演唱會，或者我自己演唱會tour嘅琴鍵手，所以基本上大家都好有默契。」

克勤提到重新編過的《雨中的戀人們》當中有幾個特別的地方，「我哋構思用咗好多《深深深》嘅元素，擺咗落去呢首歌鋼琴部份，《深深深》呢首歌算係我比較早期有代表性嘅作品，希望可以引起觀眾嘅共鳴。第二，我哋用咗一隻八十年代一首英文歌《Raining days never say goodbye》擺落首歌的music break；最後，用番凱芹嘅歌《傷感的戀人》當中的『風中雨點沾濕了身』作為表演結尾，作出一個首尾呼應嘅感覺。」以多首歌曲的旋律加入比賽歌曲中，再重新演繹，可以克勤在編曲上的確花上不少心思。

+ 5

而每次演出均有亮眼表現的Mike，這次夥拍毛不易合唱《彌敦道》，PK克勤《雨中的戀人們》。雖然Mike與毛毛性格一動一靜，但合唱時夾到無論。尤金是二人的演唱舞台搭建了「港式冰室」，令聽歌時更有港式情懷的味道。筆筆笑言：「舞台好香港」， 惜君則謂：「成條街搬晒上台，好有場景感。」

由於Mike及毛毛已轉為千嬅隊成員，對於昔日愛將「倒戈」，克勤搞鬼地做出難過及無奈狀，三人與主持何炅及王祖藍更拿「天然呆」毛毛做話題，Mike大爆毛毛因與李玟互動多了而變得多話，毛毛隨即展示「毛式冷笑話」，令克勤及祖藍等人笑破肚皮。