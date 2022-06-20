【輕談淺唱不夜天】Tomii chan　洗不掉的藍

在自辯矛盾中成長

和Tomii訪談時，他的反應永遠要停頓很長時間，慶幸這不是電台直播。他每個答案也像猶豫不決、欲言又止，當你提出一個問題，他會同時出現正反兩面答案，時常話到一半便會中斷，然後補充一些未講清楚的背景，又或者推翻一個自己用得不正確的詞句。如果你細心研究他過往的作品，其實也不難發現他的沉鬱矛盾。

從小已學習，好讓今天的他能收放自如地運用各種樂器。

就像2018年的專輯《Not A Good Day To Die》會告訴你今天不宜死去，2020《Replay》帶你一同晦暗省思，Tomii無論是作品又或是說話的邏輯，也有種自我辯証帶來的矛盾，情況就如一個人在陰暗處自言自語。今年四月推出的Single《Glow》又好像完全推到昨日的他，由悶騷藍調人跳進R&B和Neo Soul 的世界，聽着《Sway Away》不知為何腦裏浮現出Tomii chan手托下顎一副胸有成竹的樣子。

青澀靦腆的聲線，配合冷靜沉著的演唱。

不去創作音樂可能會做更壞的事

Tomii 嘆着氣說︰「我也知道有些作品是較為沉鬱，但鬱悶時如果沒有做這些作品，便可能會做一些更壞的事，甚至傷害自己。有些人心情不好會吃東西，又或看電影，讓自己好好痛哭一場，而我選擇彈或是寫歌，這樣更可以好好記錄這段時間的自己。對我來說，作品要發表、要讓別人聽到才有意義，它們就不再只是留在腦裡那麼寂寞了。音樂創作就像一個情緒出口，重點是將過去抒發出來，才會有新方向向前走，不再沉醉於以前的一切。」我也聽過一種說法，人必須要有一種興趣伴隨一生，那麼便壞不到哪裏去了。

如果你細心研究他過往作品，其實也不難發現他沉鬱矛盾。

看着他的作品，可能你會以為他是一個獨家村，其實在一群人當中的他是觀察分析型，偶爾來一兩句冷靜客觀且精闢的對白，可以說是例不虛發。Tomii自信的笑着說︰「在與人合作中我大多是領導者，喜歡安排及照顧。」Tomii不只是獨立音樂創作人，和很多單位合作時擔任監製一職包括Serrini、金巴利道同真理生命、Stranded Whale、Gwenji鈞之、Jonathan Yang及Lok等人；他更曾涉獵配樂世界，作品包括《無映之地》及鮮浪潮電節參展項目《氾濫》等。

音樂除了自身民謠的根，偶爾也在藍調、搖滾、電子氛圍的方向走來走去，想到邊玩到邊。

Tomii Chan獨有的突兀安排

悶騷藍調人? 現代 folk rock? 80現代的R&B? 豐沛靈魂Nea Soul? Tomii自己也無法有系統地剖析自己的音樂。Tomii拗着頭尷尬地說︰「我想算是樣樣也有吧！」硬要定性對他似乎太不公平，你只可說他隨心而行，細嚼下他的作品每段時期也有不同的層次，《Arrays》的豐富多變音色，以原音結他聲和簡單編曲為主的《Not A Good Day To Die》，音樂除了自身民謠的根，偶爾也在藍調、搖滾、電子氛圍的方向走來走去，想到邊玩到邊，很多人覺得有些捉摸不定的感覺，甚至覺得風格有點難定位。但本人還是覺得他青澀靦腆的聲線，配合冷靜沉著的演唱，加上一貫收放自如地運用各種樂器音效和熟練的演奏方式，就已經很Tomii，當然少不了Tomii自我呢喃辯證式的歌詞，就如今年剛推出的Single《Glow》中的《Sway Away》後半段宣洩式的吉他solo和那非常突然硬cut 的人聲，再以電結他拖尾音作全曲終結的突兀安排，還是瀰漫着Tomii的淡淡藍調味道。

今年四月推出的Single”Glow” 由悶騷藍調人跳進R&B 和Neo Soul 的世界。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

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