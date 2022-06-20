吳若希首次擔任監製新歌MV　出動親細佬吳梓楓留美好回憶

吳若希（Jinny）日前推出了全新單曲《慢鏡》，首次擔任監製拍攝MV，除了有形象可愛的羅毓儀（Yuki）擔任女主角，男主角就出動了親細佬吳梓楓（Carson）。

Jinny出動親細佬吳梓楓擔任MV男主角。

提到男女主角，Jinny表示當初找Yuki拍攝MV的時候都不知道對方跟自己同月同日生日，只是看到她已經特別合眼緣，更直言這絕對是一種緣份。提到細佬，Jinny表示 :「但令我最欣賞的是細佬相當聽話，在他長大的過程中，我對他從來只有嚴厲、高要求，好像從來沒有讚過他，這是第一次和他一起工作，竟然令我刮目相看！忽然覺得弟弟真的長大了，感到很安慰，希望他可以繼續努力。」

Yuki與Carson年紀相差8年，兩人在MV中飾演兩小無猜，Yuki大讚Carson似足韓國Oppa，更笑言有險被小鮮肉電暈的感覺。對於對方是首次拍攝，Yuki大讚Carson表現大勇，而且還有考試要兼顧真的非常厲害。而Carson就透露拍攝時，多得有經驗的Yuki帶領自己演出，一到拍攝現場就已經看到她超級專業的演技，謝謝對方一直配合並包容自己各種失誤。另外，Carson最緊張的就是姐姐Jinny對自己的評價，只希望她收貨。

至於新歌創作意念與構思，Jinny表示疫情令生活節奏受到不同程度的影響同阻礙，步伐因此變得慢下來。未來充滿未知知數，這種神秘感反而令我們在意料之外得到更多驚喜收獲。一切自有安排，慢慢學習隨緣，對面任何事說一聲「都好」，活著自然更加樂。深信只要抱持信念，一步一步慢慢走下去，從中找樂趣，日子會更好。