張敬軒慶功派錢35萬人人有份　預告年底或會再開騷

張敬軒 THE NEXT 20演唱會 完滿成功，目前一共創下4大紀錄 : 嘉賓人數最多演唱會 - 58人、 最夜完騷演唱會 、單場罰款最多演唱會 、疫情期間開最多紅館演唱會: 2020年「盛樂演唱會」8場，2021-2022年 THE NEXT 20演唱會26 場，18個月唱34場演出，暫時無人能破。完騷後，軒公並無忘記每一個幫過他的人，先是突發於IG中深夜直播，多謝歌迷之餘，更不停找家中禮物送給歌迷，又續一相約為他做嘉賓的歌手飯聚作感謝，上星期軒公再開庫，宴請所有台前幕後演出及工作人員慶功，食大餐之餘更自掏腰包拿出35萬現場大抽獎，讓一眾台前幕後開心不矣。

張敬軒勁鍚台前幕後，完騷後慶功完又再慶功。

慶功宴上軒公開庫儀式用搞珠籠抽紙仔，最細獎項一千，最大一萬，但求人人有份大家開心，但抽到最後，席間不少只抽到一千的苦主高叫加碼，每人變得到三千，然後抽到二千蚊的幾十人又大叫加碼，軒公見大家咁興奮，又再開庫，「好！既然按左錢出o黎！老闆教落拿o左出來就唔好收番！」最終全晚一共抽了近35萬元現金獎，人人有份永不落空，連因工作未能到場的工作人員，都一樣抽到，個個滿載而歸。

張敬軒慶功派錢，足足派出35萬人人有份。

軒公開庫之外，席間亦一一親自答謝每個組別的工作人員，感謝所有人對這次演出的貢獻，自言完騷至今，每晚演出仍歷歷在目，有很多關於演唱會的感受，製作故事，以及重有千言萬語想多謝各單位，遲d佢會再係IG寫慎入長文比大家，叫大家留意。今次演唱會之後，很多網上留言都指軒仔播「毒」，這個「毒」是令很多入場觀眾都患上演唱會後遺症，非常掛念今次的演出，重想重想重想返入紅館晚晚睇佢騷，網上重溫軒公每晚嘉賓環節，已累積近三、四千萬次觀看，收到好多唔同聲音，軒仔早前上谷德超節目，又自爆年尾想再開騷。

軒仔和Cony合作至今已經有8年時間，知道自己因綵排無法出席Cony婚禮後，軒仔決定回錄音室錄進場曲送給Cony。

疫情期間，軒公已經2020年「盛樂演唱會」8場，2021-2022年 THE NEXT 20演唱會26 場，創下34場演出，紀錄暫時無人能破，問到演唱會總監馮貽柏(ALEX)，年尾再開係咪想再破紀錄？或者再創單一歌手，一年開兩次大騷紀錄？ALEX表示 : 「係呀係疫情期間，做到咁多場騷呢個紀錄，我地都永世難忘架啦！係咪重可以創新紀錄？依家研究緊，研究到一個與別不同的方案，係有機會再開！我地要不斷挑戰新高度嘛！不過依家都重係商議階段中，有消息會同大家公佈！其實唔單止香港對軒仔有渴求，世界各地都重有好多人問緊，我地會唔會帶也呢個騷去巡迴演出，當然我地係好想 THE NEXT 20會變成世界巡迴演唱會啦，但都要睇疫情，希望疫情漸緩，大家回復正常生活，我地就會開始計劃巡演，大家咁掛住個騷，或者到時跟我地去世界各地，旅行 睇騷囉！」