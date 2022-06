張敬軒慶功派錢35萬人人有份　預告年底或會再開騷

張敬軒 THE NEXT 20演唱會 完滿成功,目前一共創下4大紀錄 : 嘉賓人數最多演唱會 - 58人、 最夜完騷演唱會 、單場罰款最多演唱會 、疫情期間開最多紅館演唱會: 2020年「盛樂演唱會」8場,2021-2022年 THE NEXT 20演唱會26 場,18個月唱34場演出,暫時無人能破。完騷後,軒公並無忘記每一個幫過他的人,先是突發於IG中深夜直播,多謝歌迷之餘,更不停找家中禮物送給歌迷,又續一相約為他做嘉賓的歌手飯聚作感謝,上星期軒公再開庫,宴請所有台前幕後演出及工作人員慶功,食大餐之餘更自掏腰包拿出35萬現場大抽獎,讓一眾台前幕後開心不矣。

張敬軒勁鍚台前幕後,完騷後慶功完又再慶功。

慶功宴上軒公開庫儀式用搞珠籠抽紙仔,最細獎項一千,最大一萬,但求人人有份大家開心,但抽到最後,席間不少只抽到一千的苦主高叫加碼,每人變得到三千,然後抽到二千蚊的幾十人又大叫加碼,軒公見大家咁興奮,又再開庫,「好!既然按左錢出o黎!老闆教落拿o左出來就唔好收番!」最終全晚一共抽了近35萬元現金獎,人人有份永不落空,連因工作未能到場的工作人員,都一樣抽到,個個滿載而歸。

張敬軒慶功派錢,足足派出35萬人人有份。

軒公開庫之外,席間亦一一親自答謝每個組別的工作人員,感謝所有人對這次演出的貢獻,自言完騷至今,每晚演出仍歷歷在目,有很多關於演唱會的感受,製作故事,以及重有千言萬語想多謝各單位,遲d佢會再係IG寫慎入長文比大家,叫大家留意。今次演唱會之後,很多網上留言都指軒仔播「毒」,這個「毒」是令很多入場觀眾都患上演唱會後遺症,非常掛念今次的演出,重想重想重想返入紅館晚晚睇佢騷,網上重溫軒公每晚嘉賓環節,已累積近三、四千萬次觀看,收到好多唔同聲音,軒仔早前上谷德超節目,又自爆年尾想再開騷。

軒仔和Cony合作至今已經有8年時間,知道自己因綵排無法出席Cony婚禮後,軒仔決定回錄音室錄進場曲送給Cony。

疫情期間,軒公已經2020年「盛樂演唱會」8場,2021-2022年 THE NEXT 20演唱會26 場,創下34場演出,紀錄暫時無人能破,問到演唱會總監馮貽柏(ALEX),年尾再開係咪想再破紀錄?或者再創單一歌手,一年開兩次大騷紀錄?ALEX表示 : 「係呀係疫情期間,做到咁多場騷呢個紀錄,我地都永世難忘架啦!係咪重可以創新紀錄?依家研究緊,研究到一個與別不同的方案,係有機會再開!我地要不斷挑戰新高度嘛!不過依家都重係商議階段中,有消息會同大家公佈!其實唔單止香港對軒仔有渴求,世界各地都重有好多人問緊,我地會唔會帶也呢個騷去巡迴演出,當然我地係好想 THE NEXT 20會變成世界巡迴演唱會啦,但都要睇疫情,希望疫情漸緩,大家回復正常生活,我地就會開始計劃巡演,大家咁掛住個騷,或者到時跟我地去世界各地,旅行 睇騷囉!」