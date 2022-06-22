古巨基大讚呂爵安假音一流　Edan學生LOOK拍MV︰感受到前夫嘅感覺

古巨基6月22日正式推出《I Really Love To Sing》合唱專輯頭炮，請來呂爵安（Edan）合作打頭陣合唱《飄流教室》。MV女主角則邀來八十年代女神柏安妮的十七歲女兒、新晉女演員許恩怡（Natalie）擔任。

古巨基合唱專輯頭炮，請來呂爵安（Edan）合唱《飄流教室》。MV女主角則邀來八十年代女神柏安妮的十七歲女兒、新晉女演員許恩怡（Natalie）擔任。

基仔於2003年憑《必殺技》奪得叱咤樂壇流行榜「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，他在頒獎台上留下一句經典金句「我真係好鍾意唱歌……」，基仔表示《I Really Love To Sing》企劃便是源自這句話，「真情流露的一句說話，亦都係心底話」。基仔表示已有幾年沒有推出唱片。這個project以「我真係好鍾意唱歌」為題是因為他覺得音樂市場即使比以前辛苦，但仍然有很多很努力的歌手和音樂人繼續唱、繼續為夢想而努力，「而我自己亦係其中之一，所以呢個project就咁樣命名。今次邀請咗唔同曲風嘅新晉歌手一齊去完成呢個project，係一個全合唱嘅專案。」

古巨基指MV呢幕講番2012年《告別我的戀人們》出碟嘅時候：「我特登整番嗰個髮型，連件褸都係搵番當時宣傳嗰件褸，仲著得落。」

至於邀請Edan合作的原因，基仔謂：「《飄流教室》當年冇被成為主打，所以喺今次project度，我好想搵一個心儀嘅人去同我一齊唱呢隻歌。今次嘅新編曲係好classy，配古典鋼琴咁。上次睇Mirror個show，Edan solo嗰part鋼琴自彈自唱令我好深刻，所以我就覺得係非Edan莫屬。」Edan亦受寵若驚：「真係好開心今次呢個合作。從來冇諗過，當初好記得花姐同我講：『喂！古生話想搵你合唱喎，你肯唔肯呀？』嘩！梗係好啦！因為未試過同一個大前輩合作，同埋我細個都有聽古sir嘅歌，所以我覺得呢件事係好神奇。」他更表示錄音期間「學到好多嘢」：「古sir每一次都會嚟監製我嘅錄音，俾咗好多指導我，舒文監製都係，所以令到我對唱歌多咗好多諗法。同埋古sir真係好貼心，我問佢啲乜佢都好樂意去教我、幫我，所以好多謝佢。」而基仔在回憶二人在錄音室時的點滴，對Edna讚不絕口：「我記得佢話知道自己唱歌未必係最好，所以只要有其他唔同嘅機會，佢一定會好願意同埋俾心機去試！係一個好謙虛、好勤力嘅藝人。喺錄音過程裏面，我發現Edan喺假音上係好好，擁有一把好靚好滑溜嘅假音。」

古巨基讚Edan呂爵安：「係一個好謙虛、好勤力嘅藝人。喺錄音過程裏面，我發現Edan喺假音上係好好，擁有一把好靚好滑溜嘅假音。」

至於MV其中一幕，是講述Edan跟心儀的許恩怡（Natalie）去基仔於CD舖所舉行的新碟簽名會，Edan笑說：「今次感受到『前夫』嘅感覺，即係陪個女仔嚟見自己嘅偶像。」而基仔則演回本尊，當他一踏進CD舖，回憶立即番晒嚟：「見到啲海報、自己啲碟，就諗起好耐冇做簽名會！好懷念。」基仔覺得這個MV很有穿越感：「MV呢幕講番2012年《告別我的戀人們》呢一隻碟出嘅時候，我特登整番嗰個髮型，連件褸都係搵番當時宣傳嗰件褸，（Edan：真㗎？）我仲着得落！即係冇肥到！哈哈。」基仔又分享到達拍攝現場前的一件小趣事：「因為穿越關係，出呢隻碟嘅時候我係未結婚嘅，頭先一落車嘅時候，古太同我講：『喂！你除咗隻戒指佢先啦！你嗰陣時未結婚㗎。』咁我就除咗啦，哈哈。」

Edan呂爵安笑指是次拍mv：「感受到『前夫』嘅感覺，即係陪個女仔嚟見自己嘅偶像。」