01心意｜慈善Music Live網上直播音樂會　演出陣容超強宣揚愛心

用音樂宣揚愛心 關愛流浪毛孩

「01心意」發起慈善Music Live 網上直播音樂會，以群星音樂力量籌款捐助流浪毛孩及社會弱勢，讓他們可以有一個溫飽的家，感受關愛。



「01心意」很高興邀請到去年憑《CIAO》一曲引起樂迷共鳴與迴響的RubberBand，與多位新晉大熱組合及創作歌手包括P1X3L、ONE PROMISE、余宗遙DEZ、雲浩影Cloud及張蔓莎Sabrina演出，更有七師傅擔任特別嘉賓，以「師傅愛您」為弱勢帶來正能量。一眾群星身體力行同場表演，將一同以音樂宣揚愛心。誠邀各會員立即購票。

「01心意」慈善Music Live網上直播音樂會詳情

日期：2022年7月15日（星期五）

時間：21:00 - 22:30pm

票價：$99

備註：一人一票。 不設重溫。

是次音樂會所得的門票收益將於扣除成本後， 全數撥捐兩間註冊慈善機構 — 包括「香港01眾樂基金」及「大樹下」善待動物庇護站。請即參加慈善音樂會，一同以音樂宣揚共融訊息，為社會帶來正能量。您的參與不但可共享音樂娛樂，更能藉此扶助弱勢社群，盡顯愛心，可謂甚具意義。

慈善夥伴

特別鳴謝慈善夥伴 Deliveroo戶戶送及WeChat Pay HK支持，一同以音樂宣揚愛心。

受惠機構

「香港01眾樂基金」旨在支援弱勢社群及促進青年教育事務。過去一年，積極地設立【關懷個案】以幫助弱勢社群度過困境，成功為不少患有嚴重疾病的人士籌募醫療費，使他們在困境中即時見到曙光。

「大樹下善待動物庇護站」是一所拯救和照顧被遺棄動物的慈善機構，希望為受盡風吹雨打的流浪貓狗提供一個「遮陰」而溫暖的家。現時庇護站照顧場內內外約有大約300多隻流浪毛孩，依靠義工的照料和善長捐助來維持運作。

有關01心意

用心意成就好事，「01心意」於2019年1月7日成立，是本地首個專為香港慈善團體而設的籌款平台，「01心意」善用互聯網資訊傳播，所推行的每個項目充份體現線上推廣、線下互動的特式，加強慈善團體的籌款能力、連繫社會各界的善心，了解更多，請按此。

注意事項

此籌款項目所發出之電子收據並不可申索稅務扣除。

收看直播方式如下：

(1) 經01空間訂單電郵進入，點擊「查看電子票」->點擊「進入01空間互動頁」參與。

(2) 使用「香港01」手機應用程式或網頁, 進入「01空間」-> 選取「我的」->該活動內「查看電子票」->點擊「進入「01空間」互動頁」參與。