聲生不息｜炎明熹白裙亮相獲讚似天使　與糖妹安崎鬥飆高音成焦點

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。今日（26/6）播出的第十集，節目特別為共同迎接香港回歸25周年而播出「港樂與我共此時」特輯。本集特別之處，除了所有參與歌手首度與現場觀眾一起安坐台下睇騷外，亦取消了對決環節。歌手們將根據事先在網上進行的「組隊意向調查」作參考分成八組，攜手唱出配合主題的歌曲，並請來糖妹（黃山怡）擔任助演嘉賓。

校長譚詠麟以嘉賓身份現身亮相。（《聲生不息》節目畫面）

本集歌單為，林子祥、毛不易《獅子山下》、劉惜君、林曉峰《我的中國心》、李健、曾比特《萬水千山總是情》、葉蒨文（Sally姐）、單依純《愛是永恒》、李玟、馬賽克樂隊《強》、楊千嬅、周筆暢《當我想起你》、糖妹、炎明熹（Gigi）、安崎《我的驕傲》，以及李克勤、魔動閃霸《中國人》。另外，以嘉賓身份現身的譚詠麟（譚校長），除即場獻唱首本名曲《無言感激》外，更與內地著名歌手那英帶頭獻唱全場大合唱歌曲《東方之珠》。

糖妹、炎明熹（Gigi）及安崎獻唱《我的驕傲》。（《聲生不息》節目畫面）

Gigi表現亮眼。（《聲生不息》節目畫面）

Gigi與糖妹安崎鬥飆高音。（《聲生不息》節目畫面）

眾多演唱歌曲，以糖妹、Gigi及安崎《我的驕傲》最為吸睛。三人穿上全白色戰衣上陣，各有美態，加上現場刻意打造的燈光，令劉惜君亦忍不住驚嘆恍如看到天使。三人一開始即晒冷鬥飆高音，聲線清脆之餘極具感染力，配合中段的三重唱，讓人聽出耳油。惜君事後續指糖妹是「Mini陳慧嫻」，聲音與外貌均與對方有幾分相似。