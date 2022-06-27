專訪︱譚詠麟縱橫樂壇半世紀堅持做好音樂︰要成功必需經得起風浪

縱橫樂壇半世紀，譚詠麟唱過數之不盡的經典金曲，奪過無數獎項，開過近200場紅館演唱會，成為開過最多演唱會的殿堂級歌手。縱然已成為「校長」，仍堅持推出新專輯《傾 ∙ 聽》尋求突破。眼見樂壇雖然新人輩出，但成功者少、青黃不接，校長自言吃過不少苦頭才能屹立至今，寄語後輩切忌輕言放棄，要成功必需經得起風浪。點名讚炎明熹及曾比特為近年少有的實力唱將，兩人耐力和鬥心令他刮目相看，盼他們能承先啟後，讓樂壇重返昔日輝煌。



撰文、採訪：關穎賢

攝影、短片：陳順禎

剪接：林通賢

校長入行多年仍堅持做好音樂，並推出新專輯《傾 ∙ 聽》尋求突破。（陳順禎攝）

出道近半世紀仍對音樂充滿熱誠

音樂是人類的共同語言，喜歡音樂的人都會有同樣感覺。校長雖擁有金曲過千，然而十分留意流行音樂，亦收藏了私密歌單。新專輯《傾 ∙ 聽》就特別挑選了8首歌曲重新演繹，加入個人風格及截然不同的創作元素，舊酒新瓶又會是怎樣的感覺？

校長在新專輯《傾 ∙ 聽》挑選了8首外語歌曲，再次填上廣東歌詞及重新編曲，而實體專輯即將於6月30日推出。

講到《傾 ∙ 聽》的靈感，校長表示自己最早期的作品都是由翻唱開始，包括英文歌、日文歌、韓文歌等。到了香港興起本地創作，自己以創作過無數作品，笑言：「其實有時音樂就好似時裝，有時返璞歸真，都是一個循環。」新專輯的構想來自好友藝能娛樂的張國忠及環球唱片董事總經理黃劍濤（Duncan），提議製作一張只唱好歌的專輯，將不同風格的外語歌改成粵語歌，並與合作無間的寶麗金舊拍檔簡寧出山再度聯手打造全新作品。

校長指整個籌備過程歷時兩年多，校長透露最頭痛的就是歌曲版權問題。（陳順禎攝）

新專輯籌備兩年多 內地歌曲版權達天價？

整個籌備過程歷時兩年多，校長透露最頭痛的就是歌曲版權問題，更因此由數十首歌曲，最後因版權而篩選剩二、三十首。雖然過程困難重重，幸得圈中好友相助。收錄在專輯的《莫名的淚》原曲為汪峰的《當我想你的時候》，當時汪峰是第一位回覆：「原來內地歌曲版權收得好貴，有些甚至乎天文數字只讓唱片公司用1年，這樣的話會好麻煩而且花費太高」。提到將李健的《傳奇》與自己的《水中花》改編成《水中傳奇》，校長指與李健曾於綜藝節目《我們的歌》中合作過，故對方直接將歌曲的版權送了給自己。

校長表示新專輯印象最深刻的就是改編自汪峰《當我想你的時候》的《莫名的淚》。

音樂的意義

由70年代一直活躍至今，校長在樂壇打滾將近半世紀，對自己來說，音樂的意義是什麼？校長想也不想便回答：「音樂最大的意義是能夠陪你一生一世，無論起居飲食、睡覺，任何時間都可以聽到音樂，這是電影做不到的。」

校長在樂壇打滾將近半世紀，對自己來說就是音樂能陪伴人一生一世。（陳順禎攝）

從沒想過放棄音樂

勞碌了幾十年，71歲的校長從沒想過放棄，更笑指自己已經習慣了工作模式：「可能我讀完書出來社會工作，每天不會睡超過四小時，到今時今日都是，睡多了感覺好浪費，所以你說有什麼辛苦？」憶起80年代赴台拍電影，校長指當時每年要簽四部戲，有了知名度後，公司將自己簽出去拍電影，一個暑假就拍了七部戲，連睡覺的時間也沒有，根本沒有多餘時間去想東想西：「在台灣的時候，生日願望就是每日能夠讓我在床上睡一小時。有時候在片場，只能像楊過般睡在廁所門口的木板上，還要保佑自己不要跌下去不斷流出來的廁所水。」

校長憶起當年在歌影方面都有所成績，過程雖然辛苦但從沒想過要放棄。（陳順禎攝）

後生仔唔捱得？

多年來都聽過外界指香港樂壇已死，校長認為情況沒這麼差，近年亦有新血成功彈起。不過娛樂圈很現實，如果不進步就會被排斥，然後退步，若能在樂壇站得穩超過5年才叫剛剛入行。校長自言都有做過新人的時候，亦有吃過苦頭的階段，時代不同似乎令年輕人變得唔捱得苦：「可能時代不同，我以前的年代大部分都是大家庭，每個家庭都有一竇仔女。 到後來『一個嬌兩個妙三個吃不消』，這個 口號出來後，大部分人都只生一個小孩，這樣就會縱容，過分愛錫，溫室長大，很多事變得經不起風浪，經不起考驗，好容易向現實低頭，然後打退堂鼓。有時候機會擺在眼前好浪費，試兩試不行就算，跟我們以前不同，有機會先好好把握，盡力做好，但現在未必，可能習慣了縱容。」

睇好炎明熹曾比特

至於講到近期因《聲生不息》而爆紅的炎明熹（Gigi）及曾比特（Mike），校長坦言一直都有留意節目及兩人的表現，更大讚Gigi除了有實力，亦很有個人特色：「Gigi真的是唱將，她非常勤力，好肯學，還有她懂得自嘲。看她的訪問好得意，大家這麼喜歡她，除可唱歌好之外，性格亦多人喜歡。」亦知道曾比特非常努力，如果兩人有鬥心有耐力，日後必有所成。