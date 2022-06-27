聲生不息｜糖妹亮相節目與炎明熹飆高音　獲讚似迷你版陳慧嫻

糖妹（黃山怡）在最新一集《聲生不息》的「港樂與我共此時」特輯，以助演嘉賓亮相，並與炎明熹（Gigi）及安琦鬥飆高音合唱《我的驕傲》。除了唱功獲得肯定之外，聲音與外貌均被指與陳慧嫻有幾分相似，獲封「Mini陳慧嫻」。

糖妹、炎明熹（Gigi）及安崎獻唱《我的驕傲》。（《聲生不息》節目畫面）

對於獲邀參與《聲生不息》，糖妹表示相當興奮：「首次在內地亮相的節目，因為節目係唱港樂，對自己同樂迷嚟講意義重大，而且去到現場見到舞台都覺得好震撼，現場嘅音響、樂隊老師，全部都陪住幾日嘅綵排，好大型嘅製作。」加上整個節目的討論度都很高，去到拍攝的感到特別緊張，更有做新人的感覺。

由於最新一集是迎接香港回歸25周年特輯，糖妹表示所有歌手都坐在舞台下，真正演出的時候有林子祥、葉蒨文、李健、李玟、李克勤、楊千嬅等一眾前輩都在看著自己，落台時還感受到恐慌的心跳：「克勤哥哥走過嚟同我講，問我係咪好驚，有好多歌手嚟呢個舞台都好驚，順便等我定啲，唔好咁恐慌。」另外，糖妹透露因為很難得才見到前輩們，所以在後台都有與大家合照：「阿Lam喺我綵排嘅時候將我介紹給其他人認識，有佢幫我打開同其他人嘅話題。」

糖妹不忘與林子祥及葉蒨文合照。

至於提到跟Gigi和安琦合作，糖妹透露自己一直都有留意Gigi在節目的比賽，大讚Gigi要參與拍攝同時兼備學業，能承擔這個壓力非常叻女，所以自己都會支持對方。糖妹表示看過安琦的選秀節目，大讚安琦的舞台魅力，今次能夠透過合作而相處了幾天，感受對方是一位爽直的女孩子，而且幫了自己一個大忙：「低估了鞋嘅高度，最後安琦借了備用的鞋畀我演出，好多謝佢。」