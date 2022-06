Serrini《樹木真美》歌詞藏無數秘密　將以往專輯粉紅車親手打爛

Serrini之前的專輯《GWENDOLYN》玩味十足,近來終於推出新歌《樹木真美》,附帶「純潔版」,刪去了歌詞中的粗口。新歌蘊含不少歌詞密碼,Serrini曾講到這歌見證着自己的個人成長,亦是由Gwendolyn如何轉化成下一個階段的故事。



《樹木真美》由Serrini作詞、Serrini和Frankie Yip作曲,編曲與監製都是Frankie Yip,Serrini的詞,將自己想寫的心事寫進歌裏。(IG@gwendolyn.spot)

《樹木真美》包含了主角(可能是Serrini,可能是大家)的不少個人成長的片段,例如首兩句「從何時講起?那個偏執的我/那樣傻/良朋愛護我/也開解不了/似潛艇的我」,然後她覺得「從無冷靜過/靠揮金/捐錢/有無幫助」,更不惜「paid the therapist/陪我紓解情緒很多課」,這位小姐一生經過幾多風波,幾多荊棘,幾多險阻,最後變得更勇敢。歌詞中的「CPTSD」(複雜性創傷後壓力症候群)和「OCD」(強迫症)都是心理學的詞語,經過挫折,遇過壞人,回頭看「青春故事/無數不堪回顧的不智」,簡直就是將大家都可能經歷過的故事寫進歌裏。

Serrini將車窗敲爛。(YouTube影片截圖@Serrini)

與《I'm Fine, Thx.》MV的粉紅色車一樣。(YouTube影片截圖@Serrini)

最後兩段歌詞,將Serrini的多首歌曲加進歌裏,有「更壞事情」(來自《要做更壞的事》)、「越活越惹禍」(來自《越活越惹禍》)、有「最趣緻的我」(來自《趣緻的響鈴》)等等。同樣是「勵志歌」,比起《Let Us Go Then You and I》用「你」字來唱,《樹木真美》就用「我」字,是唱給自己聽的歌。

Serrini近期好紅。(IG@gwendolyn.spot)

Serrini在YouTube上載的MV幕後花絮片段透露了歌曲最後一句「Kiki mami」的意思,她說︰「樹木即係我啦(樹與Serrini的第一個發音相似),日文係Kiki,咁mami係真美咁解,我不嬲都鍾意叫自己做mami,just for fun嘅,因為小學嘅時候成日唔小心叫咗自己鍾意嘅老師做mami,跟住我覺得Kiki mami呢個名十分之好,同埋預告咗我下一個比較純情嘅階段。」

點擊下圖看《樹木真美》MV的花絮照︰

Serrini亦發布了《樹木真美》的MV,她親手用鎚將出現過在《I'm Fine, Thx.》MV出現過的粉紅色毛毛車的玻璃窗打碎,最後一幕更有一架吊臂車將毛毛車摧毀,Serrini則面帶微笑,頭也不回的轉身走去,象徵之前《GWENDOLYN》專輯的完結,故事轉去另一個階段,Serrini亦有解釋這一幕,「我之後忽發奇想我就話不如攞咗我之前架車車,炸咗佢!跟住我就諗其實我好驚爆破場面,我諗住CG,之後諗諗下不如搵一架車夾咗嗰架車,好得意咁樣,其實個budget都幾大,但我就心諗我每個月橫掂都有幾千蚊要擺喺度keep嗰架車車,咁不如夾咗佢啦!咁都係經濟實惠!」