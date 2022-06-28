Serrini《樹木真美》歌詞藏無數秘密　將以往專輯粉紅車親手打爛

Serrini之前的專輯《GWENDOLYN》玩味十足，近來終於推出新歌《樹木真美》，附帶「純潔版」，刪去了歌詞中的粗口。新歌蘊含不少歌詞密碼，Serrini曾講到這歌見證着自己的個人成長，亦是由Gwendolyn如何轉化成下一個階段的故事。



《樹木真美》由Serrini作詞、Serrini和Frankie Yip作曲，編曲與監製都是Frankie Yip，Serrini的詞，將自己想寫的心事寫進歌裏。（IG@gwendolyn.spot）

《樹木真美》包含了主角（可能是Serrini，可能是大家）的不少個人成長的片段，例如首兩句「從何時講起？那個偏執的我／那樣傻／良朋愛護我／也開解不了／似潛艇的我」，然後她覺得「從無冷靜過／靠揮金／捐錢／有無幫助」，更不惜「paid the therapist／陪我紓解情緒很多課」，這位小姐一生經過幾多風波，幾多荊棘，幾多險阻，最後變得更勇敢。歌詞中的「CPTSD」（複雜性創傷後壓力症候群）和「OCD」（強迫症）都是心理學的詞語，經過挫折，遇過壞人，回頭看「青春故事／無數不堪回顧的不智」，簡直就是將大家都可能經歷過的故事寫進歌裏。

Serrini將車窗敲爛。（YouTube影片截圖@Serrini）

與《I'm Fine, Thx.》MV的粉紅色車一樣。（YouTube影片截圖@Serrini）

最後兩段歌詞，將Serrini的多首歌曲加進歌裏，有「更壞事情」（來自《要做更壞的事》）、「越活越惹禍」（來自《越活越惹禍》）、有「最趣緻的我」（來自《趣緻的響鈴》）等等。同樣是「勵志歌」，比起《Let Us Go Then You and I》用「你」字來唱，《樹木真美》就用「我」字，是唱給自己聽的歌。

Serrini近期好紅。（IG@gwendolyn.spot）

Serrini在YouTube上載的MV幕後花絮片段透露了歌曲最後一句「Kiki mami」的意思，她說︰「樹木即係我啦（樹與Serrini的第一個發音相似），日文係Kiki，咁mami係真美咁解，我不嬲都鍾意叫自己做mami，just for fun嘅，因為小學嘅時候成日唔小心叫咗自己鍾意嘅老師做mami，跟住我覺得Kiki mami呢個名十分之好，同埋預告咗我下一個比較純情嘅階段。」

點擊下圖看《樹木真美》MV的花絮照︰

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Serrini亦發布了《樹木真美》的MV，她親手用鎚將出現過在《I'm Fine, Thx.》MV出現過的粉紅色毛毛車的玻璃窗打碎，最後一幕更有一架吊臂車將毛毛車摧毀，Serrini則面帶微笑，頭也不回的轉身走去，象徵之前《GWENDOLYN》專輯的完結，故事轉去另一個階段，Serrini亦有解釋這一幕，「我之後忽發奇想我就話不如攞咗我之前架車車，炸咗佢！跟住我就諗其實我好驚爆破場面，我諗住CG，之後諗諗下不如搵一架車夾咗嗰架車，好得意咁樣，其實個budget都幾大，但我就心諗我每個月橫掂都有幾千蚊要擺喺度keep嗰架車車，咁不如夾咗佢啦！咁都係經濟實惠！」