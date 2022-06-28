周國賢相隔三年出實體碟　寄語面對黑暗要更強大︰我們都是在一起

周國賢（Endy）相隔三年終於推出新專輯《when the sun goes dark》，對此Endy直言心情既興奮又緊張。推出上一張專輯《仲間》至現在這三年間，大家面對疫症肆虐、戰火紛飛，生離與死別，往後可能仲有更多的困難事，到現在還能繼續做音樂及推出實體專輯，一切都非常不容易。

相隔三年周國賢終於推出新專輯《when the sun goes dark》。

Endy表示要不是歌迷朋友提醒自己，已忘記了原來上一隻有我樣子在封面的唱片已經是很久以前，加上很久沒有自己一手一腳做全整張專輯的設計工作，過程既陌生又好熟悉：「我覺得這幾年的時間，好像一直在加速中，很多事情都來不及反應或感受就已經過去......想解決亦已經再不知道應該從何開始。我們常常也想當自己100%準備好的時候，才去處理林林總總的難題、才去終於細細享受身邊的美好。原來時間不會等我們，萬事萬物一直在改變中。」

Endy表示要不是歌迷朋友提醒自己，已忘記了原來上一隻有我樣子在封面的唱片已經是很久以前。

今次推出這張專輯是想告訴大家並不孤獨，雖然《when the sun goes dark》聽起來意境好像很陰沉，太陽都不再和暖，想表達的是：「我們不是獨自面對著黑暗的冰冷、未知的可怕，而是在太陽底下的我們、每一個人都是在面對著這些的。我們，都是在一起的。」