Apple Music發布2022年五大樂壇趨勢　Harry Styles打破單曲記錄

樂壇的大熱作品時時刻刻牽動著音樂的未來趨勢，包括Billie Eilish等Z世代音樂人轉向反省內心的歌曲創作、HipHop圈出現大量回歸到曾經風行的取樣製作、非洲音樂融合現代風格、K-Pop風潮席捲全球等，都為大眾喜愛。Apple Music最近發布了《2022 年中大熱與樂壇趨勢》，分析這些趨勢的出現為流行音樂注入活力，也讓人們對下半年的音樂風景充滿期望。

在 Apple Music最近發佈的《2022 年中大熱與樂壇趨勢》專題，聚焦於五個潮流趨勢，專家團隊認為：「這些趨勢有可能繼續塑造未來幾個月的音樂格局。」

Labrinth & Zendaya的《I'm Tired》絕對能令大家感受到Gen Z風格。

1. Gen-Z Pop

誠懇內省的抒情歌曲相繼大熱，風格也許會讓人聯想到30年前的作品，讓較為成熟的樂迷回味。Z世代的音樂人亦可能都受到Taylor Swift的影響，可能是厭倦了年少輕狂的叛逆與諷刺，年輕歌手都轉向內心、直白唱出感受，而簡單直接的曲風及歌詞最容易打動人心。

Latto與Mariah Carey的remix版本的《Big Energy》。

2. Hip-Hop：Bad Boy 式 Sampling 捲土重來

90 年代後期，由 Puff Daddy 主理的 Bad Boy Records 推出了一系列音樂極具辨識度的熱門歌曲，這其中一個很重要的原因就是他們往往能把人們耳熟能詳的金曲玩出新鮮感。現在，這股潮流已經回歸，包括：Lizzo、Jack Harlow 等大熱音樂人作品中，都能輕易找到這樣的足跡。

Afrobeats讓非洲藝人更加受人矚目。

3. Afrobeats、Alté 與 Amapiano：繼續風靡全球

Miriam Makeba 的《Pata Pata》在上世紀 60 年代末成為美國 R&B 熱門金曲，當時的非洲流行音樂在國際舞台大放異彩。如今 Hip-Hop 曲風的全球化以及非洲流行樂與世界流行樂的交融（如 Drake 與 Wizkid 的《One Dance》）則讓非洲藝人更加受人矚目，包括他們與西方藝人的合作及獨立作品。今年三月，Billboard 更為非洲流行音樂建立了專屬排行榜，這無疑說明今後我們將聽到更多這種曲風的佳作。

Ed Sheeran 等流行音樂人用 Drum ’n’ Bass 曲風進行嘗試。

4. Drum ’n’ Bass：風潮終於再現

當下流行樂以各種各樣的方式對 90 年代展開懷舊致敬，其中最讓人驚喜的就是 Drum ’n’ Bass 的回歸。大家能在不少TikTok當紅藝人的作品中聽到這種曲風，也可以在很多經典製作人的新作窺見曲風新樣。他們十分忠實於 Drum ’n’ Bass 的經典元素——未來感和張力，讓地下舞曲樂迷們對這種風格有了新的認知。而當 Ed Sheeran 等流行音樂人用 Drum ’n’ Bass 曲風進行嘗試，都說明 Drum ’n’ Bass 完全有機會重返主流，得到更多關注。

K-Pop風潮席捲全球。

5. K-Pop：勢力版圖繼續擴張

BTS、BLACKPINK 等韓團不僅是當今最成功的 K-Pop 組合，更是整個流行樂壇最成功的組合。他們的成功不但反饋了 K-Pop 曲風的形態，另外一批上位中的 K-Pop 藝人也在繼續推動這種曲風的發展，及幫助其他歌手在全球得到更多關注。

Harry Styles的《As It Was》打破了兩項單曲記錄。

另外，Harry Styles的大熱歌《As It Was》奪得Apple Music全球熱門排行榜冠軍的單曲，預示著《Harry's House》也將成為他迄今最成功的專輯。歌曲發佈當天就刷新了兩項全球紀錄，成為首發當天播放次數最多的空間音訊 （spatial audio）歌曲，以及 2022 年首發當天播放次數最多的歌曲。