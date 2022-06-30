謝安琪受城市變更創作新歌《憶年》　感激父母給予美好童年

謝安琪（Kay）終於推出2022年首支作品《憶年》，新歌以回憶作起點，跟樂迷遊歷各區的變遷，老區被活化，景物變更，縱然經歷時代的變化，但仍希望大家牢牢緊記它曾給予大家的回憶。城市發展常見新舊交替情況，新舊並立，融合有時更能彰顯城市獨有的個性和歷史。就如Kay所說般：「新舊唔一定係對沖，回憶帶畀我哋嘅價值係值得珍藏，亦係我哋成長嘅重要基石。」

Kay終於推出2022年首支作品《憶年》。

某日Kay於旺角遊走，驚覺不少建築物已拆卸重建，雖然不少新式商店及大樓進駐了，但只要細心留意，仍有不少老店留守着，這種新舊融合便是《憶年》的雛形。這次Kay找來首次合作的T-Rexx填詞，撰寫2022年首支派台歌曲《憶年》。Kay與T-Rexx分享了不少童年回憶，如與父親到青松觀觀光、跟雙親同遊電車河，還有當年跟隨母親到深水埗買衣料配件的回憶，她說：「因為媽媽有七兄弟姊妹，所以好多衣服都係出自佢手，細個會同佢去深水埗買材料，當時有好多布料舖頭。近年我有再去過深水埗，雖然進駐咗好多咖啡店同賣潮流物品嘅店舖，但好多舊鋪仍在，亦都多咗年青人去光顧。」

謝安琪受城市變更創作新歌《憶年》。

時間未有為任何事物而停留，人跟建築都會隨之而變，雖然成長後要獨自面對及承擔各種問題，但Kay慶幸有着童年與父母到訪各區的回憶作後盾：「世界瞬息萬變，我哋亦需要與時並進，視野跟隨世界轉變、擴闊，但係價值觀同一切有價值嘅東西，依然會被好好的保存起來，就如某部份的自己，會與成長的年代緊扣着，彷彿經歷一億年都是不會改變。」亦是這個原因，令Kay以歌作情書，送給各位樂迷。

Kay相隔六年再跟Cousin Fung合作。

相隔六年再跟Cousin Fung合作，新歌由他監製及作曲，Kay盛讚對方的音樂造詣再度昇華：「佢係一個好善良好直率好溫暖嘅人，最初認識佢，已經覺得佢一個音樂黑洞，佢嘅潛能如黑洞般係難以估計，而家再次合作，無論係同我哋同填詞人嘅溝通，監製歌曲嘅時候，都覺得佢成熟咗好多，好開心睇住一個年青人，慢慢成長成為一個更加出色嘅音樂人。」由於Kay跟Cousin居住同一區，故每次Kay去錄音時，都會順道接送對方，二人的友誼亦因在車程內的交談而加深。雖然Kay跟Cousin已有多年未有合作，但仍無損二人的感情及默契，當他們聚頭時總會笑聲不絕：「我哋兩個都好鍾意講笑，有時仲會笑到影響工作，要停一停收拾返個情緒先可以繼續錄音。」

《憶年》是描述新舊融合，故此歌的單曲封面亦特意找來擅長將老香港元素融入新式畫作內的藝術家Issac，繪製這次的單曲封面，Kay表示：「雖然佢冇經歷過呢個年代嘅香港，但係睇佢嘅畫作，就可以感受到佢對香港嘅熱愛同嚮往。加上佢用色好大膽同創新，再將老香港嘅情懷融入畫作，我對佢好欣賞。」