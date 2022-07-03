聲生不息｜首次與曾比特合作超有火花　炎明熹可愛表情包冧爆觀眾

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。今日（3/7）播出的第十一集，主題為《勁歌金曲衝刺夜》，千嬅隊及克勤隊的所有歌手均施展渾身解數，贏得最高期待值的隊伍才能於下周最後一集的「金曲盛典」中全員上陣。

Gigi每次出場都帶給大家新鮮感。

Mike好有喜感。

兩隊為了爭取全員出線最終回可謂各出奇招，千嬅隊特別安排大家期待已久的炎明熹（Gigi）與曾比特（Mike）組成「GiMike」首度同台，與劉惜君合唱草蜢的《失戀》。三人組成「失戀陣線聯盟」，三人除輪流晒唱功、萌樣及大跳可愛舞。經過聲生連月來磨練的Gigi更是愈唱愈放，不但表情多多、動作自如，更不時上演「內心小劇場」，配以「特色舞台」相當精彩，以可愛活潑的表情來冧爆觀眾。

Gigi、Mike及劉惜君組成「失戀陣線聯盟」。

三人賣力唱出草蜢的《失戀》。

Mike事後笑指可同一時間與期待已久的Gigi及惜君合作，讓他成為「幸福的外人」。Gigi則搞笑謂期待經歷「失戀」：「有人話冇經歷過失戀嘅青春係唔青春嘅，所以我今次要嘗試失戀一番。」

點擊下圖看Gigi的可愛表情包：

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另外，為了爭取贏強勁對手李克勤、李健及魔動閃霸，千嬅隊總動員都拿著毛公仔上台助陣，更將毛公仔連同簽名卡送給台下觀眾。