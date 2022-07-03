聲生不息｜葉蒨文落苦功還原經典　李玟唱《愛的根源》暗藏洋蔥

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》自4月播出大受歡迎，今日（3/7）播出的十一集，千嬅隊及克勤隊的所有歌手均施展渾身解數，贏得最高期待值的隊伍才能於下周最後一集的「金曲盛典」中全員上陣。

李玟與葉蒨文進行獨唱對決。

李玟都表示很高興聽到葉蒨文聽到唱《瀟灑走一回》這首經典。

本集所有歌手都要挑選曾入選過「十大勁歌金曲」的歌曲，首輪對決相當精彩。60歲的葉蒨文演唱的《瀟灑走一回》還原經典，除了有鮮紅色布幕作背景，Sally更還原了歌曲的經典舞蹈動作。Sally事後笑言是「被逼」：「導演打來要求說：『不做動作很可惜』，我回他：『你搞不清楚我頭髮都白了嗎？（動作）都忘記了。』」

葉蒨文落足苦功還原經典MV的場面。

神還原《瀟灑走一回》的MV畫面。

單是紅色背景，已成功掀起集體回憶。

Sally又透露曾為《瀟灑》改編了好幾個版本，但今次決定選唱原版：「我想向番原本嘅編曲致敬，多謝佢行得咁前！呢排網絡好多人依然用緊隻歌嚟做廣場舞或者劇集歌，好開心可以跨年代依然有人記得首歌。我希望有一日我離開地球之前，望番轉頭會係行咗好瀟灑嘅一生。」克勤亦大讚《瀟灑》百聽不厭：「前奏一嚟，加上動作簡直係絕殺，好彩我今日唔使同Sally對。 」

李玟演唱《愛的根源》。

裂紋表示歌曲代表著母親跟已離世爸爸的愛情故事。

李玟選唱的《愛的根源》則暗藏洋蔥，原來是李媽媽親自要求愛女選唱，李玟又補充指《愛的》還代表了父母的愛情故事：「我爸爸喺我出世前已經過身，但我覺得佢哋嘅愛仲喺心入面。我媽媽有間房畀爸爸，爸爸嘅骨灰擺喺屋企，媽咪每隔幾日就會買新鮮嘅花畀爸爸，同埋同爸爸講嘢。媽媽成日話爸爸雖然唔喺度，但你望向天最大粒嘅星星就係你爸爸……呢首歌亦代表住我爸爸一直照亮住我。」