聲生不息｜林子祥單依純合唱技驚四座　周筆暢安崎性感熱舞掀高潮

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。最新播出的一集以主題為《勁歌金曲衝刺夜》，須挑選曾入選過「十大勁歌金曲」的歌曲。十六組歌手都為了爭取全員於下周最後一集的「金曲盛典」，傾盡全力進行對決。

林子祥單依純「爺孫」合唱《千億個夜晚》為大家帶來新鮮感。

千嬅與克勤隊將以獨唱、2人或3人合唱模式、分成四輪PK演唱《十大勁歌金曲頒獎典禮》得獎金曲，歌單為葉蒨文（Sally）《瀟灑走一回》VS李玟《愛的根源》；周筆暢（筆筆）、安崎《醒醒》VS林曉峰、馬賽克樂隊《朋友》；林子祥、單依純《千億個夜晚》VS楊千嬅、毛不易《可惜我是水瓶座》；曾比特、炎明熹、劉惜君《失戀》VS李克勤、李健、魔動閃霸《雨夜的浪漫》＋《護花使者》。

林子祥及單依純的「爺孫」舞台賣點是溫馨加動聽，原來阿Lam一直很期待與依純合作，又指從未試過與別人合唱《千億個夜晚》，故這次合唱讓他感覺不用再孤獨。結果二人的合作舞台十分成功，持續升Key絕技令後台歌手們嘖嘖稱奇。事後依純不忘感激阿Lam謂：「這次合作我壓力很大，我綵排時其實表現不很好，但林老師走過來抱著我，我真的感受到他給我力量。」

周筆暢罕有地性感亮相。

今次安琦與周筆暢性感熱舞帶起了全場高潮。

另外，向來揀歌別具心思的筆筆，選唱90年代林憶蓮經典金曲《醒醒》，夥拍安崎齊齊以中性＋Sexy的型格打扮舞動全場，藉此向憶蓮致敬，筆筆說：「九十年代很多勁歌熱舞歌曲，我揀《醒醒》係因為佢係本地音樂人寫嘅歌，屬於當時大家覺得相當前衛嘅林憶蓮。」雖然筆筆抱病上陣，但依然勁度十足，與安崎齊向米高積遜致敬的舞步吸睛非常。筆筆綵排時有教授安崎如何飊高音，獲安崎大讚是好拍檔：「她讓我變得更好。」