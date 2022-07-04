側田事隔三年再開演唱會 06年出道三個月上紅館開騷紀錄無人能破

側田今年年頭宣布加盟環球唱片，正式回歸香港樂壇，亦已在4月推出新專輯《love songs from dreams》，主打歌有《第一秒》《老伙記》，而側田更會在8月20日、21日在灣仔會展舉行兩場演唱會。



06年出道的側田，其實未出道之前已嶄露頭角，到正式出道已有幾首hit歌在各大流行榜高鋸前列位置，當時側田經理人黃栢高相當大膽，側田出道3個月就為他入紙紅館申請開騷，結果公開售票當日10分鐘內全部售罄，至今這個紀錄仍未有人打破，而側田的歌曲亦成為卡拉ok熱門歌曲，盤點以下五首側田熱門歌曲，絕對可以用深入民心來形容，聽到前奏已識跟著唱。

《KONG》這首歌當年在卡房外行過一定聽到，不論男女都爭咪唱，歌曲收錄於06年大碟《No Protection》，歌曲靈感取材自美國電影《King Kong》，譬如為了愛一個人可以不理會世間的目光，以堅定決心與愛人一起。

《好人》這首側田出道的成名作，相信不是fans也懂得珍唱，最重要唱出兵仔心聲，他唱出了每一個陪在女神身邊，作為一個小士兵的心態，你以為身邊很多圍繞著你，關心你，原來統統都是假的，好鬼sad。

歌詞與《KONG》有異曲同功，而《命硬》主要訴說不被看好的情人，如何不理外間目光繼續行去，歌詞「二百年後在一起 應該不怕旁人不服氣，誰人又可控訴廿個十年，仍然未捨棄換個時代在一起，等荊棘滿途全枯死這盼望很悠長，撐到尾。」雖然歌曲在06年面世，但歌詞歷久常新，現在亦不過時，而2020年填詞人黃偉文在IG表示，當時《命硬》這首歌，是叫《她整晚在寫信》，有機會用這首歌的兩位女歌手，可惜兩位女歌手沒有要到，最後落在側田手中，而其中一女歌手是林憶蓮。

《情永落》亦是側田式情歌，相當洗腦，亦是唱K 必備，而MV亦相當大膽，直逼2級半，最後更推出了潔淨版。

《決戰二世祖》側田其中一首輕快歌曲，側田以往慢版情歌為主，突然推出一首輕快節奏，令歌迷耳目一新，《決戰二世祖》的成功，亦令側田往後的曲風更大膽。