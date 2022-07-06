周杰倫相隔兩年出新歌《最偉大的作品》　樂迷聽到喊：編曲太優異

天王周杰倫（周董）在華語樂壇有着舉足輕重的地位，創作過大量無人不曉的歌曲，更開拓了將復古旋律融合Rap的「Jay式曲風」。不過近年有大批樂迷都指周董步向江郎才盡，自專輯《驚嘆號》便開始跌Watt。周董今日（6/7）推出新專輯主打歌《最偉大的作品》MV，讓歌迷忍不住表示：「懷念的味道回來了！」

周董相隔兩年終於再出新歌。（《最偉大的作品》MV畫面）

相隔6年，周董終於宣布於本月推出新專輯《最偉大的作品》，而今日專輯同名主打歌的MV準時在中午12點在YouTube上架。周董在MV中化身為鋼琴魔術師，在演奏鋼琴期間走入時光隧道，穿越到古代尋找不少歷史名人。

周東在MV中靠彈琴穿越到古代。（《最偉大的作品》MV畫面）

周董不忘在MV中大曬魔術技巧。（《最偉大的作品》MV畫面）

新歌曲風有着周董專屬古典樂融合饒舌的風格，更令人回想起《不能說的秘密》及《夜的第七章》的感覺。另外，一向喜愛藝術的周董亦在歌詞中提及到梵高（Vincent van Gogh）、達利（Salvador Dali）、René Magritte等藝術家，就連徐志摩亦都有出現在MV中，更在MV中不斷大曬魔術技巧。

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周董在MV開場的鋼琴獨奏，到中段與鋼琴家郎朗鬥琴，有大批樂迷都表示回憶返晒嚟。有跟隨周董多年的樂迷都表示鋼琴獨奏來穿越的情節，勾起了《不能說的秘密》的經典電影片段。

這一幕彈鋼琴穿越令人回想起《不能說的秘密》的電影情節。（《最偉大的作品》MV畫面）

對於周董相隔兩年再出新歌，樂迷一致讚好，更表示華語樂壇王者終於歸來，而周董在大家心目中就是「最偉大的作品」，更有人聽到感動爆喊：「古典與現代的交錯只有杰倫可以超越杰倫」、「編曲實在是太優異」、「哥只用前奏就能顛覆現在整個華語樂壇」、「謝謝周杰倫願意在這個速食時代 創作有古典藝術內涵的音樂」。