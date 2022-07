李雯希12年後重新出發做新人出新歌　望帶領聽眾走進抒情EDM世界

前無綫女藝員李雯希(SimonGirl)於2018年結束合約後,一直都有參與音樂創作,並於上星期推出其首支廣東歌《Riding To The Sky》,正式成為樂壇新人。擅長舞蹈亦有擔任DJ的李雯希在新歌加入電音元素,希望呈現電音的多元,可以與廣東話完美融合。

李雯希以新人姿態推出首支廣東歌《Riding To The Sky》。

李雯希透露《Riding To The Sky》的旋律早於數年前寫成,她笑言靈感源自「搵食」(打碟工作)經歷。過往很少夜蒲的她,因為DJ打碟工作開始經常穿梭夜場。在DJ台上俯瞰台下男女眾生相,不禁浮起一個疑問:愛情的壽命到底可以有多長久?她於是將工作時的所見所想化作旋律和文字,誕生作品《Riding To The Sky》。歌曲帶有強烈的節奏感,卻未有蓋過廣東歌詞的優美和抒情。她希望自己的音樂能令更多人走進這個抒情澎湃的EDM 世界。

在遇到新歌的MV拍攝團隊前,其實李雯希早已在兩年前自資完成了歌曲的MV拍攝。但在與新合作團隊討論過程中,大家都覺得MV和造型需要有個新風格,於是便在兩星期內砍掉重練,重新拍攝MV及宣傳照。提到這次近乎奇幻的合作,李雯希很感謝能遇上用心的新團隊,擦出亮眼的火花:「我們在一天16小時內完成所有拍攝,換了4、5個景,直至零晨才結束,真的非常刺激!」

李雯希在新歌MV中展現出全新風格及造型。

有著比別人漫長的音樂路的李雯希,曾於2010年參加亞洲電視歌唱比賽節目《亞洲星光大道3》奪得第十名,及後於2014年應邀參加另一選秀節目《超級巨聲4》成為踢館選手,獲得最後五強佳積。她隨後加入電視台成為大家心目中的兒童節目主持「雯希姐姐」,期間亦曾出任多個飲食及旅遊節目主持。2018年,與電視台正式約滿離開的她未有放棄音樂理想,繼續尋求發表作品的機會,並成為連鎖運動品牌的駐店DJ,亦曾於8個國家17個城市參與巡迴佈道音樂會,足跡包括美加、中南美洲、新加坡、馬來西亞等地。在完成兩首歌曲的詞曲創作後,她獨力找音樂班底進行錄音和後期製作。輾轉經過各種公司狀況和無疾而終的計劃後,2022年李雯希終於迎來她的伯樂,得到新公司的支持,在歷盡整整一輪十二年的轉折後推出新作品。

對於十二年後才正式重新啟航,李雯希對此表現豁達:「我不相信不勞而獲,也不羨慕一步登天。過去的日子讓我儲備最好的能量,注入我的音樂作品中。」並以自己的經歷勉勵大家,將作品送給同樣在理想中咬緊牙關,逆流而上的每一位朋友。