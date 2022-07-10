聲夢傳奇2｜女團XiX跳唱曬訓練成果　人氣強勁獲大批男粉絲撐場

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》20位晉級學員，今日（10日）現身銅鑼灣商場，除了與粉絲見面，大家都積極為自己拉票。現場粉絲相當墟冚，亦有人舉起名牌歡呼尖叫，當中以XiX的男粉絲最多。

XiX今日現身銅鑼灣出席粉絲見面會。（梁碧玲攝）

由莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知 （Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin）組成的女團XiX人氣強勁，現場有不少男粉絲應援，六人更跳唱了《Candy Ball》，以可愛甜美的造型及舞步冧爆在場人士。

XiX即場跳唱《Candy Ball》。（梁碧玲攝）

XiX跳得有板有眼。（梁碧玲攝）

舞步仲好齊！（梁碧玲攝）

XiX接受《香港01》訪問時，透露一開始非常緊張，但見到現場這麼多人為XiX歡呼就很感動，所以會繼續努力及磨練自己。至於對於今日首次進行公開演出，XiX直言：「做得唔錯，但仲有更大嘅進步空間。」而隊長Aster劉芷君就表示：「評語都好Nice，就算有唔好嘅評語都係為我哋進步。其實睇到（唔好嘅評語）一定會有少少唔開心，但係如果啲評語係有道理，覺得真係要改，我哋會有更大動力去改進。」

提到比賽即將進入第二階段，XiX指各人都努力備戰，幸好大部分成員已完成考試，大家更加容易遷就時間進行訓練， 盡量為觀眾及粉絲帶來正能量。楊秉頤（Caitlin）亦指大家感情很好，亦會互相鼓勵大家努力讀書。