Nowhere Boys音樂會主題曲登季軍　全隊邀請Hansun帶小情人捧場

樂隊Nowhere Boys的音樂會主題曲《路人歷險記》，派台即速登上商台「903專業推介」季軍位置，為7月23日麥花臣場館舉行的「Nowhere Boys “Know Where to Go” 音樂會 2022」開騷打強心針。

Nowhere Boys即將於麥花臣場館舉行演唱會。

距離開騷還有兩星期，Nowhere Boys近日密鑼緊鼓為音樂會綵排，五子齊集Band房練歌。主音Van說：「今次我哋將好多歌重新編曲，令Fans同我哋都有新體驗，3歲到80歲都會鍾意！」低音結他手Hansun最近榮升爸爸，隊友們讚BB女好可愛，紛紛要求他帶埋「小情人」捧場。琴鍵手漁佬之前都有帶囝囝睇騷，他說：「小朋友嚟睇Band Show係非常好『放電』活動，不過一定要記住要幫小朋友帶耳機保護耳膜。」Van說：「我見過有孕婦嚟睇我哋開騷，佢話係胎教。咁我哋嘅音樂會，做到零歲到100歲都可以睇，老少咸宜。」狂做運動成功減走十幾磅Van，身形更弗，聲音更響亮，綵排時他充當唱歌老師，他一邊教唱「EE」發音開聲，隊友就搞笑回應「（依依）不捨」和「（姨姨）我不想努力了」，非常百厭，Van哭笑不得。

成軍七年，Nowhere Boys除了五子圍埋夾Band，近年嘗試其他歌手合作，2019年為鄭伊健度身訂造兼合唱《時光歲月》、去年為C AllStar《北極熊的遺言》編曲及聯乘Studio Live、為Mirror正副隊長Lokman和AK合唱歌《虎道門》炮製特別版，以及AK新歌《信之卷》作曲和編曲。去年Nowhere Boys在九展Music Zone舉行三場音樂會，場場爆滿。今年7月移師更大場地，旺角麥花臣場館舉行，早前開賣優先門票反應熱烈。而今次音樂會周邊產品陸續曝光，毛巾、電話繩、地氈和Tee恤等，設計精美，掀起網上熱話。