MC張天賦自爆小學狂聽衛蘭歌曲　交800蚊電話月費被父親毒打一鑊

衛蘭（Janice）紅館一連三場《BE STILL LIVE 2022演唱會》昨晚（11日）圓滿結束，來到尾場，Janice邀請了MC張天賦做嘉賓，兩人驚喜合唱《心亂如麻》掀起全場高潮。合唱過後，MC坦言自己非常緊張，而在綵排時高層跟自己說：「Janice預備咗一啲好特別問題問你」，但公司沒有一個人肯跟他講是什麼問題，令他非常擔心。

MC擔任衛蘭演唱會尾場嘉賓。

Janice開心笑道：「你想知呀？哈哈……我發現咗一樣嘢呀，我同你有一個共通點，就係成日都比人喺超市影到呀，哈哈……真係喎，點解嘅？」MC尷尬說：「我都唔知喎……喂呀，唔識答呀，我點答呀！」場面相當搞笑。

MC自爆曾因為買衛蘭電話鈴聲而交800蚊電話費。

MC在台上透露Janice帶給自己很多童年回憶，更自爆小學已經開始聽Janice的歌：「大家記唔記以前有部摺機電話，嗰時有得上網嘅，我又鍾意聽歌，然後我記得第一、二首我畀錢買嘅歌就係你嘅《離家出走》，嗰陣時好貴呀，一首歌要20蚊，除咗買首歌收錢、聽又收錢，以嗰時16蚊碗魚蛋粉的世界，我嗰個月係收到一張800蚊嘅電話費單，最後俾老竇毒打咗一鑊，呢啲就係叫為音樂而犧牲囉！所以做到你嘉賓係好開心！」