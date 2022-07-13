雲浩影相隔兩個月再推出新歌　錄製MV期間竟然遇上靈異事件？

雲浩影（Cloud）為了全心發展歌手夢，辭去OL工作，全職做歌手，之前第一首主打歌《願望之翼》，她憑歌寄寓自己勿忘初心，為夢想飛得更高更遠。



Cloud已經之前第一首主打歌《願望之翼》。（YouTube）

第一首歌曲推出兩個月後，Cloud近日推出第二首個人作品《到了那裏就對吧》，Cloud新歌是希望可以藉著歌曲，鼓勵迷失的年輕人，要相信自己，不要為迎合別人而改變。她說：「呢首歌嘅歌詞，對象係對一啲有思想有諗法嘅年輕人，即係我啦，哈哈！有時候我哋好想融入社會，做一個大家心目中成年人嘅模樣，經過好多嘗試、迎合和適應，然後發現呢條路原來唔啱自己，倒不如去做一個自己想做嘅成年人，從自己內心出發，並唔係社會定型嘅模樣。」

MV特別之處是Cloud在錄製過程之中穿著了不同的衣服，以可愛Style出現在MV之中。而MV其中一幕是在舊式商場內取景，店舖都已關門關燈，商場的燈光也非常昏暗，氣氛相當迷離，當天是拍到凌晨，期間拍攝器材連環短暫失靈，燈光亦無故又關又開，令到工作人員倒都心驚驚，然後工作人員大叫：「唔好意思，我哋好快拍完架啦」，燈光立即回復正常。事後Cloud坦言當時埋位時自言自語說：「我淨係想順利收工」，結果順利完成，鬆一口氣。

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