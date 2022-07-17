鄭融演唱會首唱紅綠燈2.0新歌《安全駕駛》　 為樂迷度身訂造歌單

歌⼿鄭融昨晚（16/7）在麥花臣場館舉行演唱會《"TRUTH AND DARE" 鄭融演唱會 2022》，為了答謝歌迷的支持，鄭融在演唱會上演唱了多首作品，更首次獻唱新曲《安全駕駛》，並將快歌改編成串燒旋律，精心鋪排每個環節，現場氣氛高潮不斷，驚喜一浪接一浪。

鄭融昨晚在麥花臣場館舉行演唱會《"TRUTH AND DARE" 鄭融演唱會 2022》。

為配合演唱會主題「TRUTH AND DARE」，演唱會在舞台中心掛上了大型裝置，喻意硬幣的雙面性，定格在投擲的瞬間，不用選擇正面還是反面、「TRUTH」還是「DARE」，而是正反面都一起擁有。鄭融與現場的歌迷們定格於這一刻，一起分享這個Magic Moment。在早前公開演唱會海報時，因為破格的服飾引起話題，而這次的演出服亦精心設計，與演唱會主題配合，加上舞台效果，每個細節都盡顯鄭融的個人風格與魅力。

相隔多年再舉行個人演唱會，鄭融為了滿足樂迷，幾乎把所有的人氣名曲放進歌單，同時也綜合樂迷們的意見、精選了一些代表自己的B-Side歌曲，豐富的編排突出了鄭融對於這次演唱會的重視。除了以燴炙人口的歌曲登場向期待以久的樂迷「打招呼」外，鄭融知道大家都非常想看她唱跳演出，特別將《Live like 18》、《Love Hard》、《愛得耐》、《不便》、《成人對待》、《紅花會》等六首歌曲串連成特別的唱跳環節，炒熱現場氣氛。

在早前播出的節目《聲生不息》中，鄭融的名曲《紅綠燈》被歌手李克勤與周筆暢重新演繹後引發熱話，為了答謝歌迷們的支持，鄭融在準備演唱會的同時，更為樂迷製作了新歌《安全駕駛》作為禮物，並在演唱會上首次獻唱，讓現場粉絲們大感驚喜。《安全駕駛》以《紅綠燈》的故事作為基礎延伸，為大家續寫《紅綠燈》的故事。