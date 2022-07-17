聲生不息｜炎明熹苦練踢躂舞展舞台魅力　與曾比特萌爆互動勁吸睛

由無線及芒果TV合作製作的真人音樂綜藝節目《聲生不息》，於今日（17日）播出「金曲盛典」下集。長達2小時45分鐘的最後一集香港版《聲生不息》，克勤隊及千嬅隊將完成餘下兩個半回合的金曲對決。承接上集，每個回合勝出方推薦隊友的「滄海遺珠金曲」將被收錄於時代唱片。

毛不易、安崎、曾比特（Mike）、炎明熹（Gigi）獻唱出舞台劇版《眉飛色舞》。

毛不易、安崎、曾比特（Mike）、炎明熹（Gigi）獻唱出舞台劇版《眉飛色舞》。

毛不易、安崎、曾比特（Mike）、炎明熹（Gigi）以舞台劇版《眉飛色舞》迎戰李克勤、馬賽克樂隊及單依純的《她來聽我的演唱會》，克勤更刻意加插了數首學友經典金曲做成Medley，讓觀眾聽出耳油。

為了迎戰克勤隊的Medley，Gigi與Mike等不但別出心裁以歌舞劇形式呈現歌曲，更挑戰難度及整齊度苦練踢躂舞。在舞台展現蛻變魅力的Gigi，不但跳踢躂舞有板有眼，更罕有地展現冷艷高傲小性感造型，獲網民讚可塑性極高。而跟Gigi愈唱愈老友的Mike，又自度大量「GiMike」式互動，包括「阿Mike拋咪」及「擊拳」等，萌爆舞台。

Gigi的冷艷高傲小性感造型非常吸睛。

Gigi每次出場都好有驚喜。

Gigi與Mike的互動非常有化學作用。

另外，出名「木訥臉孔」的毛不易竟然與安琦、Gigi和Mike齊齊跳舞，雖然生硬的舞姿連環引爆笑彈，但大家都非常欣賞他放開自我，為大家帶來新鮮感。

毛不易與安琦。

毛不易驚喜跳舞。

毛不易生硬的舞姿連環引爆笑彈。

至於首度同台的周筆暢和Mike，不但歌聲合拍動聽，交足戲的二人最終還以拖手及鬼臉為表演作結，令台下的千嬅隊隊友興奮爆燈。Mike笑言二人促成是次合作僅需10秒鐘，不過卻遭「聲生補刀王」筆筆嗆他謂：「結果歌卻選了好幾天。」

周筆暢和Mike，不但歌聲合拍動聽，交足戲的二人最終還拖手。

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