聲生不息｜葉蒨文林子祥獲頒獎全場淚崩　炎明熹感激前輩照顧爆喊

由無線及芒果TV合作製作的真人音樂綜藝節目《聲生不息》，今日（17日）播出「金曲盛典」下集。最後一集香港版《聲生不息》長達2小時45分鐘，克勤隊及千嬅隊除了完成餘下兩個半回合的金曲對決，亦有不少絕密感人場面曝光。

聲生不息｜炎明熹苦練踢躂舞展舞台魅力 與曾比特萌爆互動勁吸睛

Gigi以新生代歌手身份向前輩葉蒨文及林子祥致敬。

Gigi表示港樂的意義是林子祥和葉蒨文。

炎明熹（Gigi）以新生代歌手身份向前輩葉蒨文及林子祥致敬，Gigi說︰「如果你問我港樂的意義是什麼，我想答案是林子祥和葉蒨文。如果你問我《聲生不息》的意義是什麼，我想應該是在這個時代下，我們還依然擁有林子祥和葉蒨文。最重要的是，他們永遠保持天真和浪漫的相處狀態，呈現愛情最美好的樣子。」

林子祥和葉蒨文聽到後都忍不住爆喊。

場面非常感人。

平時非常冷靜的林子祥都忍不住淚崩。

Gigi的一番話感動全場，無論觀眾或是一眾歌手們都忍不住哭成淚人。葉蒨文與林子祥在歡呼聲下上台接受殊榮，林子祥坦言自己已經唱了50年，很開心到現在仍然有新的歌迷。提到港樂中一些已故巨星好友，林子祥亦哭了，而台下的歌手亦哭成淚人。

其後，葉蒨文在上台大放笑彈緩和氣氛︰「給我們兩個獎，我們是一家人，一個就夠了，很重！」她再以李克勤和李健的年紀開玩笑︰「我們好像把你們全部都生出來了！」林子祥笑指Gigi是全場唯一說話比他慢的歌手。

葉蒨文在上台大放笑彈緩和氣氛。

林子祥心情激動。

另外，Gigi三個月前的珍貴隔離片段亦在本季只有香港版本的一集中獨家公開，除可看到Gigi大曬童心及遴遴迍迍一面，還有Gigi的清純眼鏡素顏Look。另外今集每個環節結尾部分均加插了「絕密時刻」，一眾歌手將各自大談參與「聲生」的難忘點滴、最喜歡的歌曲、最喜歡的拍檔等。

點擊下圖看Gigi的眼鏡look：