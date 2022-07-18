睽違六年《最偉大的作品》霸氣回歸　解構周杰倫三大創作本領

周杰倫（周董）的第十五張專輯《最偉大的作品》日前於15日正式發行，這張專輯中，周杰倫有意識地回溯他 2000 年代初期時的創作風格，把他「顛覆華語樂壇遊戲規則」的看家本領拿出來。

周董的第十五張專輯《最偉大的作品》日前於15日正式發行。

周杰倫在近代華語樂壇影響深遠，除了將饒舌R&B流行化和掀起中國風熱潮，更帶來范特西（fantasy）式的寫作主題，從時空穿越到鬥牛、雙截棍無一不包。簡而言之，破壞式創新。

周董相隔兩年終於再出新歌。（《最偉大的作品》MV畫面）

雖然周董近年曾被指江郎才盡，但今次周董就推出新專輯，將創作本領發貨的淋漓盡致。周董最出名的就是古典 fusion，在《最偉大的作品》 MV 中，當周杰倫打開華麗琴蓋、《Intro》 第一小節一下，隨之傾瀉而出的是鬥琴段落，令人遙想《不能說的秘密》以及《夜的第七章》、《夜曲》等周董「歐式華麗敘事」。

周東在MV中靠彈琴穿越到古代。（《最偉大的作品》MV畫面）

此外，周董極具個性的寫作手法亦讓人非常回味。《還在流浪》完美回溯《上海一九四三》的轉場技巧以及《跨時代》中的 autotue 音色，向自己致敬。《等你下課》中對於青春與愛情的追憶，令人想起周杰倫早期情歌，而 《粉色海洋》則令人想起他 2010 年代，輕鬆幽默的一系列暖男情歌。

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中國風不是周杰倫開創，但或可說他是集大成者，而在今日，中國風已成樂壇顯學甚至已漸流俗，《紅顏如霜》 也是周杰倫久違的中國風歌曲，其有趣之處或許在於「平衡」。中式典型優雅清瘦，而在嘻哈節奏上的掌握與凸顯，足顯功力。《Mojito》則是他「周遊記」曲風的典型，也呼應近年吹起的拉丁風潮，但別於當下流行 Reggaetón，《Mojito》更像他古典流行脈絡中的分支。《倒影》 呈現始至《可愛女人》便有的「周氏 R&B」。

這一幕彈鋼琴穿越令人回想起《不能說的秘密》的電影情節。（《最偉大的作品》MV畫面）

這張「從未聽過，卻如此熟悉」的專輯，或許是周杰倫再次證明自己的嘗試。而身處全球各地大吹 2000 年代金曲 sample 風潮的時刻，曾在同時期開啟華語樂壇新時代的周杰倫，或許也隨之回溯了許多當年 （有些直至現在）創新的音樂元素。也許有人詬病周杰倫只是「複製自己」，但身為開創華語流行一派體系的音樂家，他在《最偉大的作品》中以一句「這世上的熱鬧，出自孤單」自況，將自己投射至藝術大師行列中，如莫奈終生畫蓮，他也在自己的體系內不斷上演主題與變奏。