MIRROR拒出席《金曲頒獎禮》公平性受質疑　李志剛：崔建邦代攞囉

由香港電台與無綫電視（TVB）首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》取代過去兩台分別舉辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎典禮》，頒獎禮將於本周日（24日）將軍澳電視廣播城舉行。不過現時人氣男團MIRROR就以準備演唱會的理由拒絕出席由《金曲頒獎禮》，以及多位不在香港的歌手亦不會出席，因此不少網民認為質疑《金曲頒獎禮》的公平性，認為得獎結果會因是否出席而影響。

MIRROR的12場紅館演唱會將於下周一（25/7）正式開騷。（網上圖片）

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》籌委會召集人何重恩與TVB Music Group Limited行政總裁張仲恒，今日（7月22日）在香港電台第二台《Made in Hong Kong李志剛》節目中揭曉「香港金曲最佳合唱歌曲獎」由男子組合MIRROR唱的《Boss》奪得。除了宣布獎項，何重恩更在節目中回應網民的看法：「今次一齊做嘅時候，無論係獎項定係評選機制，完全係根據返過去香港電台同TVB好健全嘅方法去選擇出，亦都畀大家理解，你支持人唔代表人一定要支持你，世界係相對嘅。」

何重恩與張仲恒揭曉「香港金曲最佳合唱歌曲獎」由男子組合Mirror的《Boss》奪得，此外張仲恒（左二）更回應網民的看法。（資料圖片）

之後何重恩又表示：「所以唔理睇法係點樣，我哋畀大家睇到，你嚟唔嚟攞獎，有嚟係最好啦，有獎唔嚟攞唔關我事，但係你唔嚟都好，我哋一定會尊重個機制，所以我希望係呢個唱片工業入面，大家都互相尊重個機制，咁樣我哋先至會行得更加遠，收埋自己你叻到點都好，唔係淨係針對某一樣嘢，我哋真係需要互相守望，令到香港唱片繼續發光發亮 。」而李志剛就笑言：「叫崔建邦代攞囉，個樣都似Anson Lo」。

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