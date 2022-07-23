金曲頒獎禮｜鮑比達樂壇地位超然　《新不了情》代劉青雲吹色士風

由香港電台與無綫電視（TVB）首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》將於明晚（24日）假將軍澳電視廣播城舉行。日前大會向樂壇教父鮑比達頒發「香港金曲榮譽大獎」，年輕一代對這個名字感到陌生，但鮑比達在樂壇地位巨足輕重，跟他合作過的巨星位位都是天王天后。

日前大會向樂壇教父鮑比達頒發「香港金曲榮譽大獎」。

現年72歲的鮑比達（Chris Babida）生於音樂世家，自7歲已經開始音樂工作，首先在夜總會表演色士風、結他、打擊樂等。他曾就讀喇沙書院，亦曾到美國修讀電影配樂及音樂工業課程後，於1982年為陳百強重新編曲《今宵多珍重》而聲名大噪，其後合作的歌手包括有許冠傑、徐小鳳、陳百強、張國榮、林子祥、梅艷芳、林憶蓮等，更成為第一代紅館演唱會的音樂總監。

鮑比達第一代紅館演唱會的音樂總監。（VCG）

雖然在樂壇打滾已有40年，但鮑比達在奪獎時表示心中的火仍未熄滅，更承諾日後會繼續為樂壇作出貢獻。其實多首經典作品包括《今宵多珍重》、《喝彩》、《愛如潮水》、《零時十分》、《新不了情》等亦是由鮑比達擔任編曲。他曾在訪問中透露，1993年由劉青雲及袁詠儀主演的電影《新不了情》中的爵士音樂都是親自操刀，而當中劉青雲演奏的情節都是由自己代為演奏的。

其實「香港金曲榮譽大獎」得主的地位相當於十大中文金曲頒獎典禮所頒發的「金針獎」，該獎項於1982年第四屆首次以「最高榮譽獎」名義頒發，其後由1985年第七屆起易名為「金針獎」。

在眾多金針獎的的獲獎者中，除了歌手、填詞人、作曲人及製作人，還有劇作家，而香港中樂團曾於2005年第28屆奪得該獎項。而歌手的亦包括了多位極具分量的音樂人，陳百強、張國榮、鄧麗君、黃霑、林振強等，當中最年輕的得主就是已故天后梅艷芳，於1998年奪獎時只有35歲。