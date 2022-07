21:24 身在內地的曾比特雖然未能出席頒獎禮,但仍有獻唱《1984》及《我不如》,並感激伯樂Eric Kwok。

21:21 泳兒奪得「香港金曲金曲獎」。

21:12 Supper Moment獲頒「樂隊大獎」。

21:00 炎明熹穿上透視裝,獻唱一連串經典歌,包括:《但願人長久》、《愛情陷阱》。

20:50 大會頒發十首金曲獎

鄭欣宜《先哭為敬》

炎明熹《真話的清高》

曾比特《我不如》

呂爵安《E先生連環不幸事件》

張敬軒《俏郎君》

泳兒《荊棘海》

MC張天賦《記憶棉》

AGA 江海迦《CityPop》

衛蘭《It's OK To Be Sad》

姚焯菲《原來談戀愛是這麼一回事》

20:39 劉德華相隔多年驚喜現身獻唱《如果有一天》,並主持揭幕儀式。

20:35 炎明熹與姚焯菲23位新晉歌手獻唱連串歌曲。

由香港電台與無綫電視(TVB)合辦的第一屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》現正舉行,《香港01》為大家即時更新賽果及現場情況。