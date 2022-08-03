樂壇核數師｜MC新歌撼低MIRROR　Beyoncé強勢回歸帶起復古熱潮

隨着新世代的來臨，是時候揭開樂壇的新一頁。縱觀香港樂壇，多年來一直被詬病「樂壇已死」，一班天王天后紅足十幾年，近年多了年輕偶像加入，為樂壇帶來了新景象，亦在音樂風格上給予樂迷新鮮感，從此香港樂壇不只有K歌。

MC的新歌《老派約會之必要》推出兩星期已經登上了5大音樂串流平台的冠軍位置。（IG圖片）

MC的專屬港式R&B

今次想特別探討的，就是MC張天賦的新歌《老派約會之必要》。這首新歌推出兩星期，MV在YouTube的點擊已經超越了200萬，更在5大音樂串流平台奪得Top 100的冠軍位置。今次MC將最擅長的R&B曲風加入了過去從未嘗試過的中國風，創建一種古今交融的「港式中國風」，這個做法勾起了全盛時期周杰倫的作品《東風破》、《青花瓷》、《髮如雪》等。

《老派約會之必要》將中國風加入了R&B對於香港樂迷來說都比較新鮮。（網上圖片）

《老派約會之必要》將中國風加入了R&B對於香港樂迷來說都比較新鮮，無論MV風格或風格都有着周董的影子，加上旋律非常易入喉，聽多幾次就會好自然狂Loop。另外，值得留意的是填詞人黃偉文透露靈感取材自作家李維菁的一篇同名散文。當中細膩的文字寫下愛情中的甜蜜苦澀，與旋律結合形成了一個更加完整的故事。

填詞人黃偉文透露靈感取材自作家李維菁的一篇同名散文。（網上圖片）

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Beyoncé洗版式回歸

談起R&B，不得不提女王Beyoncé相隔6年終於帶着第七張個人專輯《RENAISSANCE》回歸樂壇。新專輯收錄了16首完整歌曲，以電子舞曲結合R&B、Hip-Hop及Gospel，正如專輯名《RENAISSANCE》為樂迷帶來一個文藝復興新時代，推出短短5日，專輯中已有7首打入Apple Music全球Top 100的頭十位。

Beyoncé相隔6年終於帶着第七張個人專輯《RENAISSANCE》回歸樂壇。（IG圖片）

音樂與時裝一樣，新的趨勢絕對是有跡可尋。繼Bruno Mars、The WeekndDua Lipa等人重拾了70至80年代的Synth Pop及Disco復古熱潮，今次Beyoncé將House及Bounce music帶到大家眼前。

Beyoncé將House及Bounce music重現大家眼前。（Beyoncé官網圖片）

新專輯的主打歌《Break My Soul》有着濃厚的House風格，將大家穿梭回到夜店豐盛的90年代。歌曲開首加入了Bounce music代表人物Big Freedia的歌曲《Explode》的音樂取樣作為前奏、節拍及旋律，自由熱情的曲風讓樂迷一聽到就想跳舞。

Queen Bey的新專輯帶給人耳目一新的感覺。（Beyoncé官網圖片）

整張專輯《RENAISSANCE》令人印象最深刻的是柔中帶勁的氛圍，輕快的節奏亦能讓樂迷感受的Queen Bey低調的甜美感。專輯所收錄的歌曲集結了Deep house、Afrobeats及80年代的Boogie，帶著既俏皮有性感的質感，加上歌曲風格非常一致，編排上亦恰到好處，並一改過Beyoncé大眾化的流行音樂風格，完美地將音樂復興。