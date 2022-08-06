Whats Good Music｜馮允謙奪R&B歌曲金獎　大讚JB有才華

香港首個Hip Hop音樂頒獎典禮《Whats Good Music Awards 2022》今晚（6/8）於香港會議展覽中心Hall5BC舉行，大會邀請到葛文輝擔任頒獎嘉賓，而奪獎及演出歌手就包括有馮允謙、衛詩、廿四味、LMF等。

馮允謙憑歌曲《冬日寂寞耆》奪得「最佳歌曲（節奏藍調）金獎」。（葉志明攝）

憑歌曲《冬日寂寞耆》奪得「最佳歌曲（節奏藍調）金獎」的馮允謙（Jay），在接受《香港01》訪問時坦言很感恩，指現場觀眾非常熱情，將來也想嘗試Rap歌，更認為音樂沒有界限。提到參加首個Hip Hop頒獎禮，Jay大讚好似去了一個派對，大家都好享受音樂，現場聽到很多不同語言的Hip Hop音樂，不過他認為語言不重要，最重要是感覺。問到日後會否嘗試創作Rap，Jay直言自己都好鍾意Rap：「咩都想試，可能係Rap加Rock and Roll，不過上個月做完騷，依家仲未進入創作心態，因為忙住幕前工作。」

Jay Fung大讚JB有才華。（葉志明攝）

講到想跟哪位Hip Hop歌手合作，Jay表示很喜歡JB（杜志邦），覺得對方的音樂非常正：「之前都有同佢傾過偈，覺得佢好有才華，希望可以喺佢哋身上學識更多。」提到昨晚（5/8）Tyson Yoshi演唱會期間有女歌迷掉Bra上台，Jay搞笑說：「好驚訝！我覺得佢哋好熱情囉！」問到若然開騷有相同事情發生會如何應對：「我除番條底褲畀佢，講笑！我都唔知我會點啊。」

Jay大讚好似去了一個派對，大家都好享受音樂。（葉志明攝）

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