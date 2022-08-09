Tyson Yoshi演唱會 | 臨時取消飛天環節堅持開騷：台冇咗錢都要畀

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）一連四場九展演唱會《MY NEW WORLD ORDER》昨晚（8日）來到尾場，他認為第二日表演和觀眾情緒最佳，「畀自己100分」。開騷順利多得張敬軒（軒公）主動幫手，更令Tyson相當緊張，他說：「我知道佢喺嗰邊，淨係對過一次眼，之後成程都避開，有啲似師傅嚟監考咁。」張敬軒提醒他耳機有問題，又分享開騷經驗，Tyson Yoshi大讚軒公「好Sweet」，打算私下請他食飯感謝對方。



（陳順禎 攝）

林家謙與Tyson在台上互寸，Tyson坦言是意料之外，他說：「本來夾咗我話好熱呢，佢就話好熱咁你就除衫，然後就入嗰首歌《熱到除3》，唔知點解佢中間會夾雜咁多真嘢喺度講。首歌佢揀嘅，佢話最近我係熱嘅代表，你好似有首唔知咩除衫㗎嘛，我話嗰首係賣唔出去嘅廣告歌，得58秒，我唱都未唱過，佢就話就呢首啦！」

林家謙寸Tyson是意料之外。（陳順禎 攝）

有熱情粉絲掉了4個Bra及一條底褲，Tyson Yoshi否認是刻意安排，笑指：「你想我跪玻璃呀？」至於內衣交由工作人員處理，「俾後台工作人員鍾意玩就自己玩啦！」幸而女友Christy沒有詐型，他說：「冇嘢喎，因為我冇帶返屋企呀嘛！最後唱《Christy》完場㗎嘛！（冧咗佢啦？）唔使死囉！」

好多個Bra。（陳順禎 攝）

最後觀眾高呼要求Christy上台合照，Tyson無動於衷，他解釋道：「佢始終唔係呢個圈子嘅人，同埋想對有付出嘅工作人員Fair啲。」Tyson透露有廣告商邀請兩人合作拍廣告，但均被他拒絕，「唔想商業上咁賣我哋關係。」

Tyson解釋不想叫Christy上台是因為女友不是圈子內的人。（陳順禎 攝）

Tyson原打算使用鋼鏈飛到中央舞台上，卻臨時剎停，他無奈道：「氣勢上爭咁啲，但而家最緊要平平安安開到騷。」他憶述當時情況緊急：「禮拜四先知唔得，禮拜五就開騷，冇時間改，咁我哋要點處理第一日嘅觀眾呢？擺佢喺邊度呢？Check吓新年後先有期喎，可能我渣啦，有啲勁人可能即刻攞到啦，我就攞唔到。所以你話，之前氣勢咁強，轉哂綠色Icon又盛，如果係咁氣勢冇哂，咁我寧願唔搞啦，退返哂飛，咁人力物力，仲有實名制呢？破產㗎啦！但台冇咗錢都要畀㗎嘛！我唔係好似其他人咁有大公司，我收到演出費其他嘢都唔理，我所有嘢都係自己袋度出去，所有嘢我都要承擔責任，咁風險都要自己承擔，所以係賭博嚟，好彩團隊跟足指引，係指引下盡全力去做，做到，你睇工作人員喊哂口。」

Tyson表示開到騷已經滿足。（陳順禎 攝）

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