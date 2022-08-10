Awaken Festival︱吳林峰向軒公偷師　黃妍小塵埃預告送特別歌單

Live Nation HK將於8月12至14日、一連三日假亞洲國際博覽館舉行全港首個以「852」為主題的Awaken Festival覺醒文化活動。「852FES」為支持本地音樂，更聯乘音樂平台「Ones To Watch」邀請多位本地年輕音樂人包括唱作歌手吳林峰、「文青女神」黃妍及組合Nowhere Boys等，於「852FES x Ones to Watch」舞台輪流演出，讓觀眾從視覺和聽覺擁抱本地文化。

吳林峰感激張敬軒畀貼士。

「852FES」糅合各式各樣的本地懷舊文化，去年摘下「年度作曲人」的吳林峰也坦承熱愛舊式港味，還笑言兒時喜歡在士多買汽水、吃零食，留下了不少腳印，那些年的人情味至今仍然令人難以忘懷；他也直言創作歌曲《巴士光年》時，融入了不少香港特色：「《巴士光年》的主題和大家的日常息息相關，就是巴士路程和塞車，大家應該也經歷過。」

早前吳林峰曾於社交平台表示，擔任張敬軒演唱會嘉賓後獲益良多，他也笑言學以致用，並在本周五（12日）的音樂舞台上盡情發揮：「軒公給了我許多意見和想法，我也有向他請教咬字方法；至於有沒有偷師，多少也有的，因為他說了很多我唱歌時沒有注意到的小習慣！他令我對唱歌多了一點概念，希望接下來的Live Show能帶給大家驚喜！」

「新一代文青女神」黃妍將於本周六（13日）聯乘小塵埃、Michael C等音樂單位登上覺醒舞台，她透露早已為樂迷準備「特別禮物」：「今次首次以『Our Works Our Live』參與演出，所以與另外三位伙伴討論了特別歌單；除了獻唱自己的歌曲外，亦會分別和小塵埃、Michael C合唱沒有演出過的歌曲。」過去曾舉辦讀書會、社會實驗的她亦直言喜歡和歌迷近距離接觸，還預告未來若有適合的活動，絕對願意與本地文化單位合作。