泳兒《18步半》MV一人分飾四角：『精神分裂』可以成為更好嘅自己

憑歌曲《早上37.2度》獲得第二首「五台冠軍」歌的泳兒（Vincy）日前推出了全新歌曲《18步半》，歌曲名字來自導演Federico Fellini執導的經典電影《8½》。回望過去，Vincy已發行了十八張專輯，今次是新音樂企劃Bloody Project的第二首歌，填詞的周耀輝便想到不如就叫《18步半》，十八張專輯之後再走前，「半」是不可測、是還有、是更多。

泳兒日前推出了全新歌曲《18步半》。

歌曲名字來自導演Federico Fellini執導的經典電影《8½》。

創作歌曲前，周耀輝問Vincy：「假如上半生學到的是對應該說不的事用力說不，那麼下半生你會向著什麼用力說：YES!」Vincy想着問題，幾番電郵之後說：「我會say YES to 轉換一個性格。我覺得我大部分時候都係內向型，我好想知道假如我變咗另一個極端，非常外向，我嘅人生、生活會有乜嘢改變？我會遇到點樣唔同嘅人？」

今次泳兒在MV中一人分飾四角。

上一首《早上37.2度》之後，Vincy找了同名電影來看：「我先知道女主角嘅性格會因體溫改變而改變，對我嚟講，好奇妙！」負責意念和歌詞的周耀輝就先為這個企劃的第二首歌定下主題，Vincy表示「精神分裂」這個主題可以說是源自她，「我覺得做咗咁多年人，好多時候大家都會講：『一定要做番自己。』但當你不停咁成長、有唔同嘅經驗之後，你會發現你內在唔係淨係得一個自己。有時我哋可能會講：『你唔好改變自己嘅初衷呀，你一定要忠於自己。』但係呢樣嘢係咪每個人都可以做得到呢？我覺得好interesting嘅就係你唔一定要去改走你自己嘅嘢，反而你應該要變更多嘅自己嚟到去適應唔同嘅環境。」她認為精神分裂其實是每個人的縮影，無論面對家人、朋友、同事等，都不會以同一方式對待，「面對唔同嘅環境、待人處事嘅時候，我哋都會分裂出好多唔同嘅自己，先至可以成為一個更好嘅自己。」

至於MV則仍然沿用Vincy喜愛的Sheng班底，並以四個角色、五個造型包括：殺手、被追殺者、破壞者及建構着烏托邦的天使者去呈現故事，Vincy這可說是她入行以嚟，轉最多造型的一個MV：「MV入面我係飾演一個精神分裂者，咁多個造型入面，我自己最鍾意殺手造型，因為我一直都好想做一啲類似殺手或者變態嘅角色，所以今次終於喺MV入面可以過吓戲癮。同埋成個造型同我都好大嘅反差，最深刻係呢個造型。」

除此之外，這次新歌亦加插了不少舞蹈，對於有「跳舞困難症」的Vincy來說，亦是一大挑戰，「所以我花咗好多extra嘅時間同埋心血去跳，加上今次擺咗好多自己意見喺跳舞嘅style，仲有同排舞師好緊密咁合作，去create呢一隻我自己想要跳嘅舞種。」