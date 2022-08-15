Tyson Yoshi與鄭中基再上紅館開慈善Show　幕後搞手原來係李嘉欣

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）剛剛完成一連四場的九展演唱會，有不少樂迷都嫌唔夠喉。今日傳出Tyson Yoshi將會與鄭中基一同踏上紅館舞台舉行慈善演唱會，演出歌手還有李倖倪（Gin Lee）、關心妍、劉浩龍及糖妹，而幕後搞手原來是大美人李嘉欣！

李嘉欣在Facebook專頁於日前上載了以「A Million Dreams」為主題的慈善籌款演唱會海報，並表示：「踏上紅館呢個舞台，原本係一個很遙遠嘅夢但9月5號 ，將會實現 ! JMJ Children’s Charitable Foundation 於2011年成立，一直致力幫助基層和弱勢兒童。為了給予每個孩子更多支持和鼓勵。演出歌手包括鄭中基、關心妍、劉浩龍、李倖兒、糖妹和Tyson Yoshi。是次慈善演唱會所籌得的善款將捐贈「願望成真基金」及「護苗基金」，繼續守護孩子，願每一顆心都能願望成真。門票將會8月18號公開發售。」

慈善演唱會的幕後搞手原來係李嘉欣。（IG圖片）

慈善演唱會將於9月5日在紅館舉行。

有不少網民對於Tyson Yoshi與鄭中基這個組合感到興奮，同時大讚李嘉欣為慈善處理絕對是人美心善。另外，有消息指慈善籌款演唱會將於9月5日舉行，而周國賢的紅館演唱會將會於慈善騷前三天舉行，故慈善騷將會用周國賢的舞台設計。演唱會會有1200張門票公開發售，最貴門票為$580港元，最平門票則是$180港元。

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