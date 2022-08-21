輕談淺唱不夜天｜我們的電影主題曲（下集）

香港電影的餘暉年代

千禧年代可說是香港電影的餘暉年代，但主題曲和電影仍然唇齒相依，可能由互相輝映演變成為互相取暖，而當中取暖成功的更是寥寥可數，如鄭中基和鄧麗欣，而鄭秀文則算是食著90年代的尾運，所以我也不知怎樣運算……

近十年有資格出電影合輯精選相信只有鄭秀文。

鄭秀文的《百分百感覺》的《不拖不欠》、《百分百感覺2》的《默契》、《愛你愛到殺死你》的《最後一次》、《孤男寡女》的《感情線上》、《瘦身男女》的《終身美麗》、《龍鳳鬥》的《如果你有事》等等，每首電影主題曲都成為她與我們在K房的經典作品。

「鐵三角」杜劉鄭三人繼《孤男寡女》和《瘦身男女》後合作的第三部作品。在三套電影中，都各有一首經典主題曲，包括《感情線上》、《終身美麗》，當然少不了龍鳳鬥的《如果你有事》。

90年代的鄭中基，歌藝從來都是不容置疑，賣碟成績也不太差，但有趣的是現在很多人記得的，是他的喜劇細胞，以及他的電影主題曲包括《行運超人》插曲《有種》、《龍咁威》電影系列歌曲《無賴》、《我代你哭》，《無賴》更成為他的翻身之作，全港男士買醉叫唱至街知巷聞。

說起K房電影主題曲作品MK之選，絕對少不了葉念琛執導的「MK愛情四部曲」──《好好戀愛》、《十分愛》、《我的最愛》、《好心好報》等電影中，由鄧麗欣、方力申合唱的主題曲，為一眾MK 痴男怨女帶來無限回憶。不得不說由K房熱潮開始，帶旺了一衆MK 電影系列，像古惑仔系列便是其中表表者。

一眾旺角痴男怨女身同感受的MK愛情四部曲系列，第一炮《十分愛》。

電影主題曲廣東話無功而回

近十年，為配合內地市場，出現愈來愈多合拍電影，導致廣東話在電影主題曲的世界裏再不是單一選擇。每屆金像獎最佳原創電影歌曲有五首入圍歌曲，但是2010年只有1首廣東歌；2011年與2012年也是無功而回。

直至2015年，政府再向發展基金注資2億港元，本土創作發憤圖強，廣東歌曲數量再次回升。部分電影主題曲更大膽起用indie或新人，像歌手黃宇希主唱《狂舞派》主題曲《狂舞吧》；《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》就由14歲新人黃淑蔓主唱；indie MLA主唱《金雞SSS》主題曲《美麗新香港》；電影《非同凡響》更由主角余香凝初試啼聲演繹主題曲《陽光普照》，電影《逆向誘拐》中Dear Jane主唱的《壞》。

《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》不是由女主角楊千華主唱，反而起用14歲新人黃淑蔓。

一同溫故知新娛樂界怨聲

至於今年？也不需我更多評論，什麼各有千秋，百花齊放，大家可以自行在剛過去的金像獎2022候選名單及網上評論，尋找今年電影主題曲戰況以及答案，更何況今次一連上、下兩集的題目，根本不在評論，目標只是想做一次香港廣東話電影主題曲的小型年代撮錄。有時我會想大家真的期望把八、九十年代繼續延續下來？可能忘記了自己當年繁華盛世也出現過的一衆怨聲：「一面倒大公司隻手遮天！出路少！小圈子遊戲！小眾小品沒有出路……」以上也算是和大家溫故知新的一部份。

電影《非同凡響》由主角余香凝初試啼聲演繹主題曲。

娛樂事業從來也是冒險家樂園，這幾年在這種多變的環境下，造就更多新空間新人類新作品，再也不需要什麼行10年苦路，得到老行尊認可。近年如果大家有留意，無論創作人、傳媒創辦人、電影導演也漸趨年輕化。無論順境逆境，也要繼續前進，有危才有機，有時間批評世界、批判別人去釋放負能量，倒不如給自己多些空間，建設多些、創作多些。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。