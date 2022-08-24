側田演唱會親解神隱之謎　自爆怕患遺傳性失憶症望靠音樂尋記憶

現年46歲的側田出道17年，唱過無數首無人不曉的經典歌曲，是樂壇公認的實力歌手。闊別香港舞台三年，側田在剛剛過去的週末，在會展舉行了兩場音樂會，並以《情歌》、《你好》、《我有今日》和《男人KTV》為音樂會揭開序幕，不少樂迷都勾起了動人回憶。

側田在剛剛過去的週末，在會展舉行了兩場音樂會。

唱了一首歌便眼濕濕的側田感動指，過去三年每晚都幻想這一刻應該說什麼，亦很怕自己一開口就哭。側田透露今次的音樂會無論籌備或做法都很隨意，由於自己不懂說話，所以亦沒有事前作宣傳或接受傳媒訪問，所以很感激在這個情況下仍有一眾樂迷支持，其後更搞笑地在台上不斷換帽氹樂迷開心及博取掌聲。

側田在台上不斷換帽氹樂迷開心。

側田在台上親解近年神隱之謎。

提到近年鮮有露面，側田透露三年前搬到了泰國居住及進行靈修，目的是為了尋回做音樂的初心。他提到由於自己沒有積極在社交平台出Post而被外界誤以為「死咗」，更指自己過去幾年都有很多雜念，更試過被利用及被背叛，令自己漸漸失去了笑容：「呢三年好多人問我去咗邊，我搬咗去泰國住，殺死我嘅ego（自尊心）。因為我發現自己失去笑容、有雜念，咁樣係會影響到我嘅創作。」

側田兩場演唱會都Encore了兩次，期間他感性地表示自己因家族遺傳關係而很大機會會換上失憶症，亦很擔心自己不知道可以唱多幾多年：「可能過多幾年要降Key，只要有機會就會繼續盡力唱。」並指做音樂及音樂會是現時的人生計劃，其後更突然唱起動畫《玩轉極樂園》（Coco）的主題曲《Remember Me》，希望日後能像動畫情節一樣憑音樂尋回記憶，更希望能聽著自己的歌曲離開。