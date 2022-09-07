柯煒林首次執導馮允謙新歌MV 遙距操作台灣拍攝部分向難度挑戰

去年曾金馬獎提名男配角的柯煒林(Will)，早前接拍馮允謙（Jay Fung）新歌《給缺席的人唱首歌》MV，飾演太保兒子兼小提琴演奏家，以一頓生日飯和演奏會紀念亡母，深情細緻的演出感動不少網民。除了演員之外，Will做導演也有一定的經驗，Jay Fung知道Will一直也有執導過不少短片作品，當看完Will的作品後，Jay Fung決定把《給缺席的人唱首歌》的全新編曲版本《給缺席的人唱首歌「也與你的心靈同在」》MV交由Will執導。

執導新MV。

這是Will首次執導拍攝MV找來合作無間的導演及編劇朋友梁子瞳合導今次的MV，MV故事講述男女主角二人分隔兩地，因疫情關係不能飛往當地與對方見面，Will說：「在疫情之下，增加遙距戀愛的難度，即使買好了機票、準備了相關的文件，但是總有很多控制不到的因素，阻礙見面。少了親身見面，令每段關係都產生了更多無法控制的暗湧。」］

柯煒林IG現時有4.1萬 Followers。（IG：willallwailam）

今次MV有一半的劇情部份需要在台灣拍攝，而香港的拍攝團隊沒辦法前往台灣，所以只好靠身在台北的香港朋友幫忙，包括MV女主角張欣及台灣執行導演莊世圖，他們都是在台灣研讀戲劇及電影課程的香港人。港台遙距拍攝過程跟MV的情節很相似，對Will來說更是一大挑戰，大家通過視像通話即時溝通，調整演員情緒和場面調度。Will說：「我們有一日需要在Studio等待台灣的同事Send他們已經拍好的片段過來，讓小野看著片段對戲，再拍攝香港部分，盡量令演出及畫面風格統一。」