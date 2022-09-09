生力軍音樂會｜MC與Chantel合唱順利 冇留意TG管理員激進言論

MC與Chantel合唱《Honest》和《How Many Times》兩首英文情歌。（葉志明攝）

《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》今日（9/9）於亞洲國際博覽館舉行，MC張天賦獻唱《浮誇》和《老派約會之必要》，再與姚焯菲（Chantel）合唱《Honest》和《How Many Times》兩首英文情歌。MC接受訪問時表示與Chantel首次合作非常順利：「噚日傾偈先得知佢未夠16歲，但第一次綵排，大家唱過一次之後都覺得冇問題，所以好輕鬆，大家好容易就應付到個舞台。」

MC未有透露更多演唱會詳情。（葉志明攝）

剛完成《FRENEMY》演唱會的MC相隔5日再開騷，他表示中間有休息：「完咗演唱會係咁食，我發現自己比想像中嘅食量大好多，我而家一食食咗兩個飯盒。（唔係要準備下一個騷？）要嘅，但個任務係先谷肥自己先，再操大隻啲。」他笑言增磅任務非常順利：「順利過減肥好多，未敢去面對增咗幾多磅，肥啲先啦。（目標增幾多？）因為個騷減咗8磅幾9磅，我諗再增返10零磅再減返，好似好無謂咁，但都想返多啲肌肉。因為我覺得減完之後好似瘦削得濟，唔夠睇。」

MC與Chantel二人合作順利，是今晚演唱會焦點之一。

談到最近與「兒時偶像」古巨基合作的新歌《自我安慰》，MC表現興奮，更感激對方送贈耳機，他說在下一個演唱會便會配戴。問到會否邀請基仔做演唱會嘉賓，MC表示樂意又榮幸：「但細節地方要同公司商量下。」記者追問演唱會詳情，MC看一看經理人再擰頭說：「唔知。（係咪嚟物色場地？）哈哈哈！其實呢度都嚟過一次嘅，都對呢個場地好熟悉。（想唔想喺呢度開騷先？）任何場地都不拘，只要帶到我嘅音樂畀大家就開心。」

MC沒有留意TG群組的激進言論。（葉志明攝）

另外，最近MC的Telegram群組管理員在群組中發表的激進言論引起網民關注，包括疑似針對洪嘉豪粉絲等，MC表示「冇乜點留意」：「交返畀佢哋處理，交返畀公司。」

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