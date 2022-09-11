CY陳宗澤新歌《罐頭湯》首次Rap有驚喜　呼籲人著重陪伴聆聽

CY陳宗澤終於迎推出第二首新歌《罐頭湯》，並首次嘗試Rap，他表示希望自己在音樂上，能夠續作出不同的嘗試，創作更多元及別具意義的歌曲。他直言這首新歌的賣點是「夠針對性」和「夠真」。

CY陳宗澤終於迎推出第二首新歌《罐頭湯》。

他指《罐頭湯》的構思來自生活。從小到大他都認識很多比他年長的朋輩，CY總會在失意時找他們傾訴，但不時會遇到人跟他大講道理，或是說一些籠統的安慰，卻沒有人認真聆聽他的心事，人們只是一味在講心靈雞湯，令他感到厭倦。因此希望透過這首歌表達：與人對話時要有誠意，比起不停地灌心靈雞湯，不如花點心思聆聽和陪伴。

CY坦言這首歌非常貼合他真實又直率的性格，因這首歌的宗旨是忠於自己，勿盲聽大道理，亦要有獨立的思考，不能只吸收心靈雞湯，而忽略與自己的內心對話。CY認為人應該勇於面對自己，有話要直說，用最直接的方式去面對情緒，不要逃避，也不要盲目地聽別人的意見。藉着這首新歌的發佈，他指即使出道後，亦希望保持自己最真性情的一面，將最原汁原味的自己獻給觀眾。

這次的創作團隊也是非常「有料」，包括有填詞鬼才小克，及資深監製兼作曲人T-Ma，此外CY這次在歌曲和MV上都有高度的參與，他指第一次聽到T-Ma的Demo就非常有感覺，立刻就認定了這首歌，要作為他第一首的說唱歌曲，後期再與小克一起研究歌詞，最後小克將歌詞幾經修改後，才能夠完成這次出色的創作。

CY指MV選取了廢墟作為背景，畫面亦能夠突出歌曲的心境，很Moody，也很感謝他的拍攝團隊陪他，經歷了歷時一天的廢墟冒險。這個MV最深刻的一幕，對他而言是他在轉動只有黑色的扭計骰，因他認為這一幕，能夠令人反思，如果只是道聽塗說，思想就只會一面倒。除此之外，CY解釋MV中，有兩個主要的角色，分別是國王和精神病人，國王意指「忠於自己的人」，而精神病人則是被灌得太多心靈雞湯，卻缺乏思考，因此心靈被漸漸侵蝕，變成神經失常的人。CY指，為了突出MV的效果，他特意讓後製團隊，加入閃現的鏡頭，令MV更能展現雞湯中毒的人的心理狀態。