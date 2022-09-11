聲夢傳奇2｜Eric Kwok搏老命跳唱評價兩極　竟有網民指似殘酷一叮

《聲夢傳奇2》於昨晚（10日）中秋節播出最新一集，繼續上演學員和導師之間合作互相對壘，焦點落在紅藍兩對總監Eric Kwok和陳奐仁親自上台對戰。Eric Kwok為愛將女團XiX改編《重口味》，更參與跳唱和挑戰高難度後空翻，可惜現兩極評價。

Eric Kwok之後又問眾人有沒有聽過《愛情陷阱》，眾人沒什麼反應，場面一度變得尷尬。其後Eric Kwok才解釋兩首歌之間的關係。（節目畫面）

今次Eric Kwok與XiX跳唱《重口味》。（節目畫面）

Eric Kwok在節目中透露自己對上一次跳舞已經是8年前，今次要跟XiX一齊跳唱對自己來說難度極高，還搏盡老命學習側手翻及後空翻，更令身體多處受傷。在演出過後，Eric在台上情感大爆發，忍不住哽咽表示：「我小時候經常看古裝片，小時候有個夢想就是要大後空翻，但之歌夢想一直都擱下了。當這個節目說要我超越我的時候，我就要以身作則，告訴學員我跟大家一樣都有一個夢想。」

有大批網民大讚Eric Kwok非常用心教導學員，更留言表示Eric不斷練習，就算受傷都沒有放棄的精神很值得敬佩：「Eric sir唔係一定要羸比賽，係教識一班年青人，面對生活／挑戰／夢想，成功需苦幹」、「親身示範對夢想的熱情和態度，絕對係一位傑出導師」、「超越自己！真係好感動」。

Eric搏盡老命學習側手翻及後空翻，更令身體多處受傷。（節目畫面）

Eric Kwok成功打後空翻。（節目畫面）

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不過另一邊廂，有網民在討論指Eric Kwok今次特別為自己有份作曲、陳奕迅主唱的《重口味》改編似乎未如理想，更指整個演出好「騎呢」、「好似台慶表演」、「殘酷一叮咁」。另外，亦有人認為Eric Kwok一直都盲撐XiX，更質疑XiX的成員是《聲夢Junior》出身，是否已經內定永遠不用被foul。